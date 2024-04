10 Anh Trai chính thức “Say Hi”: HIEUTHUHAI gây bất ngờ, "anh xã" Diệu Nhi cũng góp mặt

HHT - Sau những ngày mong chờ, những “anh trai” đầu tiên tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi” chính thức được công bố.

HIEUTHUHAI

Nam rapper Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó là một trong 5 "anh trai" đầu tiên được chương trình công bố. Anh chàng ngay lập tức nhận được loạt "ngôi sao hy vọng" vì sở hữu "combo bất bại" từ visual, khả năng rap/hát và có nhiều kinh nghiệm tham gia gameshow giải trí như 2 Ngày 1 Đêm, 7 Nụ Cười Xuân,... Trước đó, HIEUTHUHAI từng xuất hiện tại chương Sóng 24 với vai trò hỗ trợ Trấn Thành dẫn chương trình và cả... diễn hài.

WEAN

Anh Trai WEAN (Wean Lê) được nhiều người biết đến là rapper nổi tiếng trong giới Underground Việt. Anh chàng sở hữu rất nhiều bản hit được cộng đồng khán giả gen Z "si mê" như: Badbye, Một Người Vì Em, shhhhhhh... (feat.tlinh). Mới đây, WEAN còn xuất hiện trên Tạp chí Elle Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ “bùng nổ” với nhiều đột phá đáng mong đợi.

Anh Tú ATUS

Sự xuất hiện của Anh Tú Atus cũng gây "chấn động". Thời gian gần đây, Anh Tú Atus là một cái tên thu hút sự quan tâm lớn của khán giả từ sự nghiệp đến cuộc sống cá nhân. Anh chàng "chồng quốc dân" được đánh giá là một "chiến binh" mạnh khi vừa có nhan sắc "cực phẩm", vừa có thể ca hát lẫn diễn xuất.

Anh Tú

Từ ca sĩ hát hỗ trợ Rap Việt, Anh Tú chính thức "thăng hạng" sự nghiệp khi trở thành Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực, "gây bão" mạng xã hội bởi những màn trình diễn "đẹp" từ giọng hát đến hình ảnh. Trở thành một trong 30 Anh Trai Say Hi, "Voi Bản Đôn" Anh Tú mong muốn được “chiến” hết mình trong âm nhạc.

Quang Hùng MasterD

Quang Hùng MasterD là một ca sĩ, nhạc sĩ và là cái tên đình đám tại đất nước Thái Lan. Anh cũng là ca sĩ Việt tổ chức fan meeting ở Thái gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Sở hữu lượng fan Thái đông đảo, anh chàng đã thành công “xuất khẩu” nhạc Việt vươn tầm quốc tế qua loạt hit: Thủy Triều, Dễ Đến Dễ Đi, Đừng Khóc Một Mình,...

Bên cạnh đó, các nam nghệ sĩ như Lou Hoàng, Quang Trung, Nicky, Đỗ Phú Quí, Jsol cũng đã lần lượt được công bố sẽ góp mặt tại Anh Trai Say Hi. Dự kiến trong hôm nay, tất cả 30 "anh trai" của chương trình đều sẽ "say hi" khán giả.