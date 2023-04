"10 điểm tinh tế" cho MIN: Chủ động bỏ giày vì khung hình đẹp đều cùng Paul Kim, Lyly

HHT - Chủ nhân bản hit "Me After You" Paul Kim vừa có buổi ghi hình đặc biệt cùng MIN và Lyly. Để khung hình chung của ba người được đẹp hơn, MIN đã đề nghị cởi giày cao gót, nhận điểm 10 vì sự tinh tế từ 2 người đồng nghiệp và nhân viên trường quay.

Tối 20/4, buổi ghi hình với khách mời đặc biệt Paul Kim của chương trình Eye Contact Live đã diễn ra. Nam ca sĩ đã có phần kết hợp ấn tượng cùng MIN và Lyly. Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia chương trình, Paul Kim bộc bạch: "Chương trình thể hiện được sự chân thực của người nghệ sĩ trước máy quay và thể hiện được giọng hát của người ca sĩ rất rõ ràng. Vì vậy tôi đã không ngần ngại nhận lời tham gia".

Giọng ca Me After You cũng dành nhiều lời khen cho giọng ca của MIN và Lyly: "MIN và Lyly là hai giọng hát đẹp. Vì vậy tôi rất hào hứng khi được kết hợp với các bạn. MIN và Lyly ở ngoài hát còn hay hơn những video tôi xem trên mạng nữa. Vì vậy tôi cũng có một chút hồi hộp".

Buổi ghi hình cũng là lần đầu tiên gặp mặt của bộ ba Paul Kim, MIN và Lyly. Mọi công tác chọn bài hát, chia line... được cả ba bàn bạc online từ trước. Paul Kim, MIN và Lyly thể hiện sự kết hợp ăn ý ở những shoot hình đầu tiên.

Trong loạt ảnh chụp chung, MIN khiến toàn trường quay "ồ à" khi chủ động cởi giày cao gót nhằm hạ chiều cao cho bằng Lyly để khung hình của 3 người được cân đối, hài hòa hơn.

Tập đặc biệt có sự xuất hiện của Paul Kim trên Eye Contact Live dự kiến sẽ phát sóng vào đầu tháng 5 tới. Nam ca sĩ là giọng ca hàng đầu xứ Hàn khi sở hữu nhiều bản hit như Me After You, Every Day Every Moment... Anh đốn tim khán giả khi góp giọng trong OST của nhiều bộ phim đình đám như Hotel Del Luna, Quân Vương Bất Diệt, Cậu Út Nhà Tài Phiệt hay mới đây là The Glory...

Người hâm mộ Việt có thể gặp Paul Kim sớm hơn tại lễ hội âm nhạc Việt - Hàn tổ chức từ ngày 21/4 đến 23/4. Ngoài Paul Kim, phía nghệ sĩ Hàn còn có sự tham gia của rapper Lee Youngji, LAYONE JUSTHIS.