10 năm trước của các ngôi sao: Justin Bieber chia tay Selena, Olivia Rodrigo rụng răng sữa

HHT - Taylor Swift, Justin Bieber, Billie Eilish, Olivia Rodrigo… đều đang là những biểu tượng âm nhạc thế hệ mới được hàng triệu người yêu mến. Nhưng họ đang ở đâu vào thời điểm 10 năm trước? Ngược dòng thời gian một chút nào!

Billie Eilish

Trước khi Billie Eilish trở thành một biểu tượng Gen Z toàn cầu, cô là một đứa trẻ khá bình thường. Năm 2012, Billie chỉ mới 10 tuổi và bị ám ảnh bởi Justin Bieber, đến mức mẹ cô đã cân nhắc đưa cô đi… trị liệu.

Giống như thần tượng Justin Bieber của mình, Billie lần đầu tiên được chú ý khi còn là một cô nàng tuổi teen, với đĩa đơn Ocean Eyes trở thành một hit đột phá bất ngờ sau khi lan truyền trên Soundcloud vào năm 2016. Và hẳn là tất cả chúng ta đều nhớ đến sự phủ sóng điên rồ của bad guy phát hành 3 mùa hè sau đó.

Dua Lipa

Hiện tại, Dua Lipa là một cái tên nổi tiếng, nhưng vào năm 2012, cô hoàn toàn là một ẩn số, mặc dù cô đã rất nỗ lực để thay đổi điều đó. Là con gái của một gia đình nhập cư, Dua Lipa đã sống nhiều năm ở London khi còn nhỏ. Khi Dua Lipa 11 tuổi, cô theo cha mẹ chuyển về Kosovo, nhưng sau đó ở tuổi thiếu niên, cô trở lại London một mình để theo đuổi giấc mơ âm nhạc.

Khi đó, Dua Lipa đã sống với một người bạn lớn tuổi trong khi vừa học, vừa làm việc bán thời gian tại các câu lạc bộ trên khắp thành phố. Dua Lipa đã làm người mẫu, hát các bài hát cover trên YouTube và nói với mọi người rằng có thể nghe nhạc của cô trên Soundcloud.

Hiện tại, 10 năm đã trôi qua, Dua Lipa đã đưa Disco trở lại bảng xếp hạng âm nhạc với album Future Nostalgia vào năm 2020. Cô hợp tác với huyền thoại Elton John để tạo ra một số bản hit đình đám vào năm 2021. Và ngôi sao 26 tuổi này chỉ mới bắt đầu tăng tốc mà thôi!

Olivia Rodrigo

Trong khi một số ngôi sao lớn nhất của năm 2022 đã xây dựng sự nghiệp của họ cách đây 10 năm, thì có những ngôi sao khác vẫn đang… rụng răng sữa.

Năm 2012, công chúa nhạc Pop tương lai Olivia Rodrigo lúc này chỉ mới 9 tuổi, đang theo học trường tiểu học ở California, nơi cô sống với mẹ và cha. Trong khi học thanh nhạc và diễn xuất, “sự nghiệp” của Olivia chủ yếu bao gồm các vở kịch ở trường có sự tham gia của giáo viên và cha mẹ. Phải ba năm sau đó, cô mới bắt đầu học guitar.

Sau khi trở nên khá nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim truyền hình High School Musical: The Musical: The Series của Disney khi còn là một cô nàng tuổi teen, cuối cùng Olivia đã có màn ra mắt ấn tượng với tư cách là một ngôi sao nhạc Pop với đĩa đơn đầu tiên - drivers license vào năm 2021. Thành công của Olivia Rodrigo như một quả tên lửa, nhanh và bùng nổ, và sự nghiệp của cô nàng chỉ vừa mới bắt đầu thôi đấy!

Justin Bieber

Justin Bieber đã chinh phục trái tim và phá vỡ nhiều kỷ lục trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt với tư cách là một cậu bé 15 tuổi tóc mềm vào năm 2009. Nhưng đến năm 2012, dường như Justin chán ngấy việc trở thành trai ngoan như người ta hay nói, và thế là âm nhạc - cũng như thái độ của anh chàng - đã thay đổi.

Trong khi đó, ở ngoài đời, Justin Bieber vẫn đang hẹn hò với mối tình đầu Selena Gomez, nhưng cặp đôi đã kết thúc mọi chuyện vào tháng 11/2012. Và một năm sau đó, người ta chứng kiến Justin vướng vào vòng xoáy rắc rối với người hâm mộ, paparazzi và pháp luật.

Justin Bieber sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trở lại vào năm 2015 với album trở lại mang tính biểu tượng Purpose, và hiện tại đang trong tình trạng đã… kết hôn.

Harry Styles

Năm nay 28 tuổi và có thể đương đầu với áp lực của cuộc sống người nổi tiếng, nhưng 10 năm trước, chàng trai tuổi teen Harry Styles chỉ vừa mới bắt đầu mọi thứ thì sự nổi tiếng điên cuồng đã ập đến với anh chàng.

Harry Styles cùng với các thành viên ban nhạc One Direction đã phát hành album phòng thu thứ hai của họ vào năm 2012. Album này (đương nhiên) đã ra mắt ở vị trí số một trong bảng xếp hạng âm nhạc và chứng kiến sự nổi tiếng của họ đạt đến đỉnh cao đáng kinh ngạc.

Và, như chúng ta có lẽ đều nhớ, cuộc sống tình yêu của Harry Styles cũng gây xôn xao dư luận gần như ngang ngửa sự nghiệp của anh chàng vào năm 2012, với mối quan hệ gây tranh cãi với Caroline Flack - người hơn Harry 14 tuổi - kết thúc. Cũng trong năm đó, Harry Styles bắt đầu hẹn hò với Taylor Swift .

One Direction hiện đã tạm ngừng hoạt động trong gần bảy năm, nhưng sự nghiệp solo của Harry Styles vẫn đang rất thăng hoa. Ngoài hát hò, anh chàng còn tham gia vào MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) với vai anh trai của Thanos nữa cơ đấy!

Taylor Swift

Là một ngôi sao nhạc đồng quê đã trở thành biểu tượng nhạc Pop toàn cầu, đến năm 2012, Taylor Swift đã rời xa nguồn gốc của mình để khám phá thêm dòng nhạc Dance và điện tử. Và cô đã thành công!

Năm 2012 chứng kiến Taylor Swift mang đến cú hit đình đám với album phòng thu thứ tư Red, bao gồm các bài hát mang tính biểu tượng I Knew You Were Trouble và We Are Never Ever Getting Back Together.

Hiện tại, 10 năm sau, Taylor Swift đã thu âm lại album để giữ quyền bản quyền đối với âm nhạc của mình. Điều đó dẫn đến một loạt các ca khúc cũ được làm mới tuyệt hay và có cả các ca khúc mới, khiến các fan vô cùng hạnh phúc!

Adele

Có thể dễ dàng nói rằng vào năm 2012 Adele đang ở đỉnh cao quyền lực, và hiện tại thì cô ấy… vẫn vậy. Vào năm 2012, Adele đã hát những bản Ballad về người bạn trai lúc đó và sự ra đời của con trai họ, cũng như lần đầu tiên bắt đầu làm mẹ.

Ngày nay, bạn sẽ khó đi vào cửa hàng, quán cà phê hoặc bật kênh âm nhạc mà không nghe thấy Easy On Me. Mọi thứ không khác mấy 10 năm trước, với Rolling In The Deep.