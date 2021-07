10 ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất Instagram: Nhà Kardashian chiếm đến 3 vị trí, số 1 là ai?

HHT - Công ty chuyên tiếp thị trên mạng xã hội Hopper HQ vừa công bố bảng xếp hạng "Những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất Instagram 2021", qua đó tiết lộ khoản thù lao "khủng" cho mỗi bài đăng quảng cáo trên mạng xã hội mà những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới kiếm được.

Dưới đây là 10 cái tên đứng đầu danh sách Ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất Instagram 2021:

10. Kendall Jenner: 172 triệu người theo dõi, kiếm được 1,05 triệu đôla (khoảng 24 tỷ VNĐ)/ bài đăng

Kendall Jenner hiện được xem là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 45 triệu đôla vào năm 2021.

9. Justin Bieber: 180 triệu người theo dõi, kiếm được 1,1 triệu đôla (khoảng 25 tỷ VNĐ)/ bài đăng

Tính đến năm 2021, giá trị tài sản ròng của Justin Bieber rơi vào khoảng 285 triệu đôla. Thu nhập của giọng ca Baby chủ yếu đến từ âm nhạc, các chương trình lưu diễn, bất động sản... Ngoài ra, ông xã của Hailey Baldwin còn nhận được các hợp đồng hợp tác với các thương hiệu đình đám như Walmart, Adidas và Calvin Klein.

8. Beyoncé Knowles: 189 triệu người theo dõi, kiếm được 1,14 triệu đôla (khoảng 26 tỷ VNĐ)/ bài đăng

"Ong chúa" kiếm tiền từ sự xuất hiện của cô tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella và cả trên mạng xã hội Instagram, với khoản thù lao hơn 1 triệu đôla cho mỗi bài đăng trên mạng xã hội. Beyoncé đã ký hợp đồng với gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix cho 3 dự án, giá trị ước tính khoảng 60 triệu đôla.

7. Lionel Messi: 224 triệu người theo dõi, kiếm được 1,16 triệu đôla (khoảng 26,5 tỷ VNĐ)/ bài đăng

Cầu thủ bóng đá người Argentina góp mặt trong danh sách này nhờ những bài đăng trên Instagram cho các chiến dịch quảng cáo với Pepsi, Gillette và Turkish Airlines. Tính đến năm 2021, ước tính giá trị tài sản ròng của Messi rơi vào khoảng 400 triệu đôla.

6. Kim Kardashian: 232 triệu người theo dõi, kiếm được 1,41 triệu đôla (khoảng 32 tỷ VNĐ)/ bài đăng

Kim Kardashian hiện là người giàu nhất trong gia đình Kardashian x Jenners, với giá trị tài sản ròng hiện tại là 1 tỷ đôla. Kim góp mặt trong danh sách này nhờ các bài đăng quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty và hãng thời trang định hình SKIMS của cô trên mạng xã hội.

5. Selena Gomez: 240 triệu người theo dõi, kiếm được 1,46 triệu đôla (khoảng 33 tỷ VNĐ)/ bài đăng

Selena Gomez có thể kiếm được 1,46 triệu đôla cho một bài quảng cáo đăng trên mạng xã hội Instagram. Cô nổi tiếng nhờ sự đa tài trong nhiều lĩnh vực như ca hát, sáng tác, diễn xuất cùng các hoạt động hợp tác khác. Điều này từng giúp Selena lọt vào danh sách tôn vinh những gương mặt xuất sắc dưới 30 tuổi (30 Under 30) của tạp chí Forbes hồi năm 2016.

4. Kylie Jenner: 244 triệu người theo dõi, kiếm được 1,49 triệu đôla (khoảng 34 tỷ VNĐ)/ bài đăng

Từng đánh mất ngôi vị "tỷ phú trẻ tuổi nhất", thế nhưng cô út nhà Kardashian x Jenners vẫn là một "bà hoàng" trong đế chế mỹ phẩm. Có thể Kylie đã bị rớt hạng trong danh sách năm nay, tuy nhiên cô vẫn giữ được một lượng lớn người theo dõi và thu về hàng triệu đô.

3. Ariana Grande: 247 triệu người theo dõi, kiếm được 1,51 triệu đôla (khoảng 34,6 tỷ VNĐ)/ bài đăng

Ariana Grande là một trong những người nổi tiếng có thu nhập cao nhất và được yêu thích nhất trong thời điểm hiện tại. Ngoài Instagram, giọng ca Dangerous Woman còn sở hữu khoảng 25 triệu người theo dõi trên TikTok, 80 triệu người theo dõi trên Twitter và 48 triệu người đăng ký trên kênh YouTube. Từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020, nữ ca sĩ đã kiếm được 70 triệu đôlađôla từ nhiều hoạt động khác nhau của bản thân.

2. Dwayne Johnson: 250 triệu người theo dõi, kiếm được 1,52 triệu đôla (khoảng 34,8 tỷ VNĐ)/ bài đăng

"The Rock" là nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Trong vài năm gần đây, anh kiếm được hơn 100 triệu USD cho mỗi năm. Dwayne bỏ túi 15% lợi nhuận kiếm được từ bộ phim Jumanji: Welcome to the Jungle, với tổng doanh thu bán vé toàn cầu lên đến 962,1 triệu USD. Hiện giá trị tài sản ròng của Dwayne Johnson ước tính vào khoảng 400 triệu đôla. Ngoài ra, anh cũng chính là người đã truất ngôi "nữ hoàng" của Kylie Jenner trong bảng xếp hạng này vào năm ngoái.

1. Cristiano Ronaldo: 307 triệu người theo dõi, kiếm được 1,6 triệu đôla (khoảng 36,6 tỷ VNĐ)/ bài đăng

Siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus chính là nhân vật "xưng vương" trong bảng xếp hạng năm nay. Với 307 triệu người theo dõi trên Instagram, CR7 kiếm được 1,6 triệu đôla cho mỗi bài đăng quảng cáo sản phẩm trên tài khoản cá nhân. Trên tất cả các mạng xã hội, Ronaldo sở hữu hơn 550 triệu người theo dõi.

Theo tờ The Guardian, đây là lần đầu tiên một cầu thủ bóng đá đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất Instagram do HopperHQ bình chọn hằng năm. Những năm trước, vị trí này thường sẽ thuộc về các ngôi sao truyền hình thực tế, ca sĩ hoặc diễn viên.

Tú Uyên