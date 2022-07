10 nữ idol được cộng đồng lục sắc yêu thích nhất: Taeyeon và "bạn gái tin đồn" cùng góp mặt

HHT - Trải qua một tháng bình chọn trong cộng đồng LGBTQ+ nữ Hàn Quốc, Top 10 nữ idol được cộng đồng này yêu thích nhất đã lộ diện. So với năm 2021, thứ hạng có nhiều thay đổi cùng sự xuất hiện của những cái tên mới.

SeolA (WJSN)

Năm 2021, thành viên của WJSN dừng chân ở hạng 2, nhưng năm nay, SeolA bứt phá và giành ngôi vị số 1, soán ngôi Quán quân năm ngoái của Irene (Red Velvet). SeolA thu hút khán giả nhờ khí chất mạnh mẽ, quyến rũ, cá tính của mình. "Nắm thóp" nữ idol là fangirl cuồng nhiệt của Taeyeon (SNSD), fan từng đùa rằng SeolA và Taeyeon có tin đồn hẹn hò và mong SeolA đính chính. Nữ idol sau đó đã ngượng ngùng đáp lại: "Có tin đồn hẹn hò giữa mình và tiền bối Taeyeon sao? Nếu là thật thì tốt quá".

Bona (WJSN)

Năm nay quả là một năm đầy ưu ái với WJSN khi có đến 3 người lọt Top 10 và nắm trong tay hai vị trí đầu tiên. Bona đã có màn thăng hạng ngoạn mục khi năm ngoái, cô nàng đứng hạng 10. Sự thành công của phim truyền hình Tuổi 25, Tuổi 21 giúp danh tiếng của Bona bùng nổ trong nửa đầu năm nay.

Irene (Red Velvet)

Vượt qua scandal lộng quyền, nhan sắc của Irene luôn là chủ đề nóng trên các diễn đàn và được đánh giá là đủ sức cạnh tranh với dàn visual của K-Pop thế hệ mới. Có lẽ đó là lí do vì sao kể từ năm 2018 đến nay, "nữ thần" chưa từng rời khỏi Top 3 của bảng xếp hạng (BXH) này. "Tường thành nhan sắc" của Gen 3 K-Pop vẫn chưa có điểm dừng phong độ dù đã bước qua tuổi 30.

Seulgi (Red Velvet)

Cả Seulgi và trưởng nhóm Irene đều có bước lùi nhẹ trong BXH năm nay. Seulgi thu hút đối phương bởi khí chất lạnh lùng, sắc sảo song hành với đáng yêu, dễ gần. Main dancer của Red Velvet còn khiến công chúng nể phục khi có thể "cân đẹp" các nốt cao, chẳng kém main vocal, khả năng bè phối, hòa âm tốt.

Wendy (Red Velvet)

Red Velvet cũng không hề kém cạnh WJSN khi nắm trong tay 3/10 vị trí đầu. Wendy từng khiến không ít người liên tưởng tới nhân vật chính Kim Minji trong bộ webtoon Hàn mới nổi Bad Thinking Diary khi để tóc ngắn ngang vai nhuộm nâu vàng. Sở hữu nụ cười tỏa nắng, mang năng lượng lạc quan, vui vẻ, Wendy từng gây sốt mạng xã hội đầu năm nay với loạt ảnh đi làm giản dị, nhưng đáng yêu.

Miyeon ((G)I-DLE)

Vị trí của Miyeon trong BXH năm nay không thay đổi so với năm ngoái. Cô cũng là thành viên duy nhất của (G)I-DLE lọt Top 10. Là giọng ca chính của nhóm, Miyeon sở hữu giọng hát lẫn nhan sắc đều đẹp. Tháng 4/2022, nữ idol đã chính thức ra mắt solo với album đầu tay MY.

Karina (aespa)

Karina là thành viên duy nhất của aepsa lọt Top 10, và đã góp mặt trong hai năm liên tiếp. Nhan sắc siêu thực, được ví đẹp như đồ họa là điểm thu hút ánh nhìn của công chúng dành cho Karina. Đại diện Gen Z được dự đoán sẽ là nhân tố tiềm năng trụ vững và thăng hạng nhanh chóng trong các BXH nhan sắc lẫn độ yêu thích trong thời gian tới.

Taeyeon (SNSD)

Giữa một rừng Gen 3, 4 của K-Pop, Taeyeon là đại diện duy nhất từ Gen 2 nằm trong Top 10. Lần tái xuất mới nhất cùng INVU, Taeyeon "đánh bùa choáng" khiến khán giả "đổ gục" cả về giọng hát và nhan sắc tựa nữ thần. Trưởng nhóm SNSD còn "hút fan" nhờ khí chất tựa tổng tài bá đạo. Từng có khoảng thời gian Taeyeon được so sánh với Sung Sumin, một trong ba nhân vật chính của bộ webtoon Hàn đình đám What Does The Fox Say?.

Eunseo (WJSN)

Eunseo có khả năng biến hoá phong cách linh hoạt từ đáng yêu, nhí nhảnh đến quyến rũ, mạnh mẽ. Đây cũng là đặc điểm khiến cộng đồng LGBTQ+ ngày càng yêu thích Eunseo. Cô nàng là một trong nhưng cây hài của WJSN và được kỳ vọng sẽ có màn lấn sân qua diễn xuất thành công.

Heejin (LOONA)

Heejin với chiếc má phính đáng yêu có thể dễ dàng đánh cắp trái tim nhiều fan nữ. Nhưng lúc khác, Heejin lại khiến fan mê đắm khi hoá thân thành cô gái cool ngầu, mạnh mẽ pha chút bất cần trên sân khấu. Khi tham gia chương trình sống còn MIXNINE, Heejin từng được Knet bình chọn là một trong những thực tập sinh nữ xinh đẹp nhất.