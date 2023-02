10 nữ idol K-pop có độ phủ sóng cao nhất tháng 2/2023: Jennie (BLACKPINK) chỉ xếp thứ hai

HHT - Theo trailer chính thức vừa được tung ra và loạt ảnh still cut, "The Glory" phần 2 hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu trực diện gay cấn giữa Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) với những kẻ từng bắt nạt cô. Cả phe chính diện lẫn phản diện đều rơi nhiều nước mắt. "Đao phủ" Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun) chính thức nhập cuộc hỗ trợ Dong Eun và chữa lành cho chính mình, không còn "lạc loài" một mình đóng thể loại phim khác.