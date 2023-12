10 phim hay nhất 2023: Chỉ một phim siêu anh hùng lọt top, vị trí số 2 gây bất ngờ

HHT - Dựa theo thang điểm và số lượt đánh giá, chuyên trang IMDb tổng kết danh sách 10 phim chiếu rạp hay nhất 2023. Chỉ một phim siêu anh hùng thuộc Vũ trụ Marvel lọt top, hạng 2 gây bất ngờ khi là phim tình cảm nhẹ nhàng, không được quảng bá rầm rộ.

8. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (7.8/10)

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 (tựa Việt: Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần 1) là phần phim thứ bảy thuộc series "Mission: Impossible" - một trong những thương hiệu hành động lâu đời nhất của Hollywood. Đây cũng là loạt phim từng đưa tên tuổi Tom Cruise đến đỉnh cao.

Mission: Impossible phần 7 đã không làm khán giả thất vọng khi kế thừa được "chất" hành động mạo hiểm của những người tiền nhiệm. Và dù có thời lượng dài đến 2 giờ 44 phút, phim vẫn được giữ chân được người xem với nhịp điệu nhanh, cốt truyện lôi cuốn. Nội dung phim cũng được giới phê bình đánh giá cao khi chọn Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) - chủ đề đang mang tính thời sự nóng hổi - để đào sâu và khai thác.

7. The Holdovers (8.1/10)

The Holdovers xoay quanh Paul Hunham (Paul Giamatti) - một giảng viên có tính tình cáu kỉnh, hay cáu gắt của trường dự bị New England. Trong kỳ nghỉ Giáng Sinh nọ, ông được giao nhiệm vụ trông coi Angus Tully (Dominic Sessa), một nam sinh nổi loạn, không nơi nương tựa. Với tính cách đối lập, thầy Paul Hunham và Angus Tully thật khó để hòa hợp và tạo nên sinh nhiều tình huống "dở khóc dở cười".

The Holdovers được đánh giá cao bởi phim mang đến những giá trị giản đơn những đẹp đẽ trong cuộc sống thường nhật. Phim đề cao tình thầy trò, tình bạn và tình cảm gia đình. Hình ảnh trong The Holdovers cũng làm khán giả liên tưởng, hoài niệm về góc quay và màu phim những của các tác phẩm kinh điển Hollywood những thập niên 70 - 80.

6. Spider-Man: Across the Spider-Verse (8.7/10)

Có thể nói, Spider-Man: Into The Spider-Verse là "biến số" cực lớn của phòng vé năm nay. Vì chẳng ai ngờ một bộ phim siêu anh hùng thể loại hoạt hình lại chiếm trọn tình cảm của khán giả với doanh thu chạm mốc 690 triệu đôla (16,7 nghìn tỷ đồng) và được giới chuyên môn đánh giá cao đến thế.

Spider-Man: Into The Spider-Verse (tựa Việt: Người Nhện: Du hành đa vũ trụ Nhện) là bộ phim giới thiệu nhiều phiên bản Người Nhện nhất từ trước đến nay, khi khai thác đề tài đa vũ trụ. Phim cũng kể về một thế giới nơi Spider-Man và Gwen Stacy chỉ là đồng đội, là tri kỷ, không phải người yêu của nhau như trong đa phần các vũ trụ Người Nhện khác.

Spider-Man: Into The Spider-Verse trở nên đặc biệt vì là một tác phẩm sở hữu nội dung có chiều sâu, không thuần giải trí như phong cách thường thấy ở thể loại hoạt hình. Phim còn gây ấn tượng mạnh về thị giác khi có màn kết hợp hài hòa giữa các nét vẽ 3D và 2D.

5. Anatomy of a Fall (7.9/10)

Anatomy of a Fall (tựa Việt: Kỳ Án Trên Đồi Tuyết) kể về một nữ nhà văn nổi tiếng Sandra Voyter (Sandra Huller). Để sống với sự nghiệp thành công, Sandra đã vô tình bỏ bê gia đình, tình cảm vợ chồng cũng vì đó mà trở nên lạnh nhạt.

Ngày nọ, chồng cô - Samuel Maleski (Samuel Theis) bỗng tử vong do rơi từ lầu cao xuống. Bên cạnh giả thuyết tự tử, nhiều nghi vấn đổ về phía Sandra khi cô là người duy nhất ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Các diễn biếp tiếp theo của bộ phim chủ yếu xoay quanh Sandra trong hành trình nỗ lực chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Anatomy of a Fall là một tác phẩm "trinh thám" rất đặc biệt khi đến cuối cùng, phim không xác nhận ai thật sự là hung thủ. Đây là một tác phẩm đem đến góc nhìn mới về bạo lực và mổ xẻ mặt tối của những người làm nghề văn chương.

4. Poor Things (8.5/10)

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Alasdair Gray, Poor Things xoay quanh hành trình hồi sinh từ vụ tự sát của tiểu thư Bella (Emma Stone). Sau khi tỉnh lại, Bella trở thành một cô nàng có tính cách "quái dị" và khó đoán. Giới chuyên môn đánh giá cao tính hấp dẫn và thông điệp nữ quyền của phim.

Phần hình ảnh rực rỡ, không khí mang âm hưởng Âu cổ và nhan sắc của "chị đẹp" Emma cũng là những điểm khiến Poor Things trở nên muôn phần lôi cuốn.

3. Killers of the Flower Moon (7.9/10)

Dựa trên cuốn sách cùng tên của nhà báo David Grann, Killers of the Flower Moon (tựa Việt: Vầng Trăng Máu) xoay quanh vụ án mạng của bộ tộc da đỏ Osage tại vùng Oklahoma đầu thế kỷ 20.

Sau nội chiến Mỹ, dân Osage trở thành cộng đồng giàu nhất thế giới nhờ khám phá ra tài nguyên dầu mỏ. Tuy nhiên, chính sự thịnh vượng này khiến họ trở thành mục tiêu của bạo lực và bóc lột từ người da trắng.

Trong phim, Leonardo DiCaprio vào vai Ernest - một cựu binh đến Oklahoma để phụ việc cho cậu mình. Tại đây, anh phải lòng nàng thổ dân Mollie Burkhart (Lily Gladstone), hai người nhanh chóng tiến đến hôn nhân sau thời gian tìm hiểu. Dẫu thương Mollie, Ernest vẫn nghe lời xúi giục của cậu để thực hiện âm mưu chiếm đoạt tài sản của nhà cô.

2. Past Lives (8/10)

Past Lives (tựa Việt: Muôn Kiếp Nhân Duyên) xoay quanh câu chuyện của Nora và Hae Sung. 20 năm trước, họ đã là đôi ban thân thiết không thể tách rời. Nhưng rồi Nora theo gia đình sang nước ngoài sinh sống, và hai người mất liên lạc dạo đó.

Nhiều năm trôi qua, mỗi người đều đã có cuộc đời riêng, Nora đã kết hôn với một chàng trai Mỹ và Hae Sung cũng bận rộn với những dự định riêng, nhưng định mệnh lại mang họ đến với nhau lần nữa.

Past Lives gây bất ngờ khi đứng vị trí số 2 trong danh sách phim hay nhất năm, vượt qua loạt bom tấn đình đám khác. Vì đây vốn là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, không có nội dung quá kịch tính hay được quảng quá rầm rộ.

1. Oppenheimer (8.4/10)

Vị trí Quán quân năm nay thuộc về Oppenheimer - một "siêu bom tấn" tiểu sử của Christopher Nolan. Phim kể về cuộc đời của nhà khoa học tài ba Julius Robert Oppenheimer khi ông còn là một nam sinh vô danh đến khi tạo ra những công trình nghiên cứu vĩ đại về bom nguyên tử.

Theo Comicbook, Oppenheimer là phim tiểu sử đạt doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại. Sự thành công của Oppenheimer chủ yếu đến từ phong cách kể chuyện đặc biệt của Christopher Nolan và lối diễn nội tâm của Cillian Murphy. Nam diễn viên thể hiện được tất cả các cung bậc cảm xúc vui, buồn, tức giận và tuyệt vọng của nhân vật mà không cần dùng đến thoại.

Bảng xếp hạng trên không hoàn toàn dựa trên điểm số. Nền tảng IMDb còn xem xét về mặt thể loại, giá trị nội dung và số lượt đánh giá (đại diện cho mức độ tiếp cận công chúng) của từng phim.

Một số tác phẩm công chiếu dịp cuối năm như Wonka, Aquaman and the Lost Kingdom hay The Boy and The Heron chưa được tính vào danh sách.