10 sao nữ Hàn đột phá nhất 2021: Nàng thơ “Squid Game” vượt mặt “Vincenzo” lẫn “Chàng Hậu”

HHT - Có thể nói làn sóng Hallyu năm qua càn quét toàn cầu một cách mạnh mẽ, với những bộ phim đình đám như “Squid Game”, “Vincenzo”, “Beyond Evil”... Từ đó những cái tên mới, trẻ trung xuất hiện, có thể trở thành những Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun, hay Son Ye Jin thế hệ tiếp theo.

Jung Ho Yeon

Chắc chắn Jung Ho Yeon là ngôi sao mới sáng giá nhất của năm nay, nổi tiếng toàn cầu chỉ sau một đêm với bộ phim truyền hình đầu tiên của cô - siêu phẩm Squid Game. Trước đó, cô chỉ bước trên sàn diễn của các thương hiệu như Chanel, Louis Vuitton… trong vai trò của một người mẫu.

Trong Squid Game, Jung Ho Yeon thủ vai Kang Sae Byeok, cô gái trẻ nỗ lực làm mọi thứ, bất chấp cả tính mạng mình vì quyết tâm đoàn tụ với gia đình. Vai diễn này đã giúp Jung Ho Yeon nổi tiếng đến mức từ 400 ngàn follow trên Instagram đã tăng vọt lên 23,7 triệu.

Han So Hee

Han So Hee lần đầu tiên lọt vào mắt xanh của người xem phim truyền hình khi thủ vai “tiểu tam” trong Thế Giới Hôn Nhân (2020). Năm nay, Han So Hee tái xuất với hai phim truyền hình trên Netflix, Nevertheless và My Name, và cho thấy phạm vi diễn xuất khá rộng của mình.

Từ một cô gái ngây thơ, bất cẩn trong một thử thách lãng mạn của tình yêu trong; đến một cô gái đầy đau khổ, thù hận và đánh đấm không thua gã con trai nào.

Sắp tới đây, Han So Hee sẽ tham gia bộ phim kinh dị K Project cùng Wi Ha Joon, chàng cảnh sát của Squid Game.

Jeon Yeo Bin

Jeon Yeo Bin lần đầu tiên diễn xuất vào năm 2015, nhưng phải đến năm nay cô mới thực sự tỏa sáng. Mảng điện ảnh cô có Night in Paradise, mảng truyền hình cô có Vincenzo, và vai nào cũng ghi dấu ấn đậm nét.

Sắp tới, Jeon Yeo Bin sẽ xuất hiện trong bộ phim kinh dị bí ẩn Glitch của Netflix. Khán giả rất trông đợi cô sẽ còn đột phá đến đâu.

Han Ji Hyun

Khởi nghiệp là một người mẫu, năm 2017 bắt đầu diễn xuất, đến năm 2020 và 2021 Han Ji Hyun trở nên nổi tiếng với bộ phim truyền hình Penthouse. Nhân vật của cô bị ghét nhiều nhưng điều đó cũng đã chứng minh Han Ji Hyun đã thành công với vai diễn của mình.

Lượt theo dõi trên Instagram của Han Ji Hyun đã tăng từ 1.500 trước Penthouse lên đến 2,2 triệu ở hiện tại.

Shin Hye Sun

Con đường đến với thành công của Shin Hye Sun khá dài, kéo dài gần một thập kỷ kể từ năm 2012. Chăm chỉ từ vai phụ đến vai chính, năm nay Shin Hye Sun đã trở thành ngôi sao với bộ phim hài Mr. Queen. Vai linh hồn của một người đàn ông bị mắc kẹt trong thân xác một hoàng hậu thời Joseon đã mang đến nhiều tiếng cười và rất thu hút khán giả.

Giờ đây, “chàng hậu” Shin Hye Sun đã sẵn sàng để đánh chiếm trái tim khán giả hơn nữa với ba bộ phim sắp tới: She Died, Open The Door và Brave Citizen.

Go Min Si

Từ hai bộ phim ăn khách của Netflix là Love Alarm (phần 1 2019, phần 2 2021) và Sweet Home (2020), đến Youth of May và Jirisan - đều chiếu trong năm nay 2021, Go Min Si đã điền tên mình trong danh sách các sao nữ đột phá nhất.

Go Min Si đã cho thấy phạm vi diễn xuất của mình khá rộng khi đảm nhận nhiều vai khác biệt về tính cách. Cô cũng là một nữ diễn viên nhiệt huyết với nghề, như đã giảm 13kg và học múa balê để phù hợp với nhân vật trong Sweet Home.

Choi Sung Eun

Năm nay, Choi Sung Eun đã tỏa sáng trong Beyond Evil - một trong những bộ phim tội phạm xuất sắc nhất năm. Vai diễn trong phim đã mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang lần thứ 57.

Sắp tới, Choi Sung Eun có hai dự án đáng trông đợi là Gentleman và The Sound of Magic.

Park Ju Hyun

Ngay sau khi ra mắt vào năm 2019, Park Ju Hyun đã được khen ngợi với vai chính đầu tiên của cô trong Extracurricular (Hoạt Động Ngoại Khóa) của Netflix.

Năm nay, Park Ju Hyun còn nổi tiếng hơn nữa với màn thể hiện trong Mouse - bộ phim kinh dị bí ẩn xuất sắc của năm. Sắp tới, cô nàng sẽ tiếp tục thể hiện kỹ năng của mình trong bom tấn hành động Seoul Vibe và phim hành động kinh dị Drive.

Lee Ho Jung

Nevertheless dù gây nhiều tranh cãi trái chiều về nội dung lẫn diễn xuất của một số diễn viên, nhưng đồng thời nó cũng mở đường cho sự nghiệp diễn xuất của nhiều gương mặt trẻ. Bên cạnh Han So Hee, Lee Ho Jung cũng chiếm được tình cảm của khán giả nhờ vai nữ phụ cá tính, có tình yêu tưởng chừng vô vọng với cô bạn thân của mình.

Lee Ho Jung cũng gây ấn tượng với bộ phim hành động kinh dị Hostage: Missing Celebrity với một vai gai góc. Được biết, cô đã đánh bại 1000 ứng cử viên cho vai diễn này. Trong bộ phim giả tưởng The Jinx’s Lover sắp tới, cô đảm nhận một vai diễn có một tình yêu sâu sắc.

Yoon Seo Ah

Vai nữ phụ trong Nevertheless cũng giúp gương mặt tươi tắn Yoon Seo Ah được biết đến nhiều hơn. Cô là mảnh ghép hoàn hảo xếp cạnh vai diễn của Lee Ho Jung với vẻ ngọt ngào, nữ tính.

Dự án tiếp theo của Yoon Seo Ah là bộ phim cổ trang Red Single Heart, trong vai một cô hầu gái.