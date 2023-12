100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2023: Chỉ một thành viên BLACKPINK lọt Top 10

HHT - Bảng xếp hạng (BXH) thường niên "The 100 Most Beautiful Faces 2023" (Top 100 gương mặt xinh đẹp nhất thế giới 2023) đã được TC Candler công bố. Bông hồng lai trứ danh của K-Pop Nancy tăng nhẹ một hạng, ẵm ngôi vương.

Kể từ khi MOMOLAND xác nhận tan rã, Nancy không có nhiều hoạt động quá nổi bật trong năm nay. Việc cô trở thành người đứng đầu trong Top 100 gương mặt xinh đẹp nhất thế giới 2023 của TC Candler khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa vui mừng. Ngay từ khi ra mắt tới hiện tại, Nancy luôn được nhắc đến là bông hồng lai tuyệt sắc hàng đầu của K-Pop.

Hạng 2 tiếp tục là một mỹ nhân lai khác - Dasha Taran. Cô sinh năm 1999, là YouTuber, người mẫu và là con lai Nga - Ukraine. Dasha Taran nổi tiếng với vẻ đẹp trong veo tựa thiên thần. Năm ngoái, cô xếp hạng 4 và được kỳ vọng sẽ sớm chiếm ngôi vương vì nhan sắc "siêu thực".

Có hai thành viên của TWICE có tên trong BXH. Sana xếp hạng 3 và Tzuyu hạng 11. Sana có một bước nhảy vọt đáng nể khi năm ngoái, cô giữ vị trí thứ 17. Nàng út của TWICE lại tụt một bậc so với năm 2022. Dù vậy thì đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp Tzuyu góp mặt trong Top 100 gương mặt xinh đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Jasmine Tookes - cựu thiên thần của Victoria's Secret, người nắm giữ ngôi hậu năm ngoái đã tụt xuống 4 bậc, đứng hạng 5 ở BXH năm nay. Vị trí tiếp theo của Top 10 lần lượt thuộc về các người đẹp Sitala, Eleen Suliman, Andrea Botez, Jisoo và Savannah Clarke.

Nếu năm ngoái, Lisa là người duy nhất có tên trong Top 10 thì năm nay, chị cả của BLACKPINK - Jisoo lại là người duy nhất góp mặt. Lisa từ hạng 3 tụt xuống hạng 14. Rosé tăng nhẹ 3 hạng, giữ vị trí thứ 12. Jennie được gọi tên ở vị trí thứ 23.

Top 100 gương mặt xinh đẹp nhất thế giới 2023 còn có sự góp mặt của một số ngôi sao K-Pop như Jang Wonyoung (IVE), Seulgi (Red Velvet), NingNing (aespa)... Sao Hoa ngữ có tên của Điền Hi Vi và Cổ Lực Na Trát, lần lượt đứng ở hạng 47 và 87.