1001 mẹo khởi nghiệp cho hội fangirl khéo tay: Làm sao "đu idol" mà vẫn có lời?

HHT - Sau nhiều thập kỷ thất bại trong việc chuyển thể trò chơi điện tử thành phim, “The Last of Us” (Người Sống Sót Cuối Cùng) giờ đây chính là minh chứng cho việc một món ăn chỉ “ngon đúng điệu” khi mua đúng “nguyên liệu” và được “xào nấu” bởi đúng người.

HHT - “Khóa Học Yêu Cấp Tốc” (Crash Course in Romance) là bộ phim Hàn Quốc đang gây chú ý với nội dung hài hước duyên dáng nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, sâu sắc.

HHT - “Puss in Boots: The Last Wish” (Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng) mang đến màu sắc tươi sáng, dí dỏm phù hợp với mọi lứa tuổi cùng nhiều thông điệp giá trị về gia đình, tình yêu, tình bạn đáng suy ngẫm.