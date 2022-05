16 năm diễn xuất và 6 phim truyền hình xuất sắc nhất của Triệu Lệ Dĩnh: Không có Hữu Phỉ!

HHT - Ngay sau khi ra mắt, MV "There's No One At All" của Sơn Tùng M-TP đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận vì kết cục tăm tối của nhân vật chính. Cùng khai thác chủ đề sức khỏe tinh thần, các sản phẩm giải trí của sao quốc tế đã giải quyết vấn đề này như thế nào?