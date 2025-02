2 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024

HHT - Trong danh sách đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, có 2 cầu thủ ĐT Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh và Đỗ Duy Mạnh tại lĩnh vực Thể dục thể thao.

Nguyễn Tiến Linh

Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh sinh ngày 20/10/1997. Hiện tại, Tiến Linh đang thi đấu dưới màu áo của CLB Becamex Bình Dương. Chàng cầu thủ sinh năm 1997 được Hội đồng giải thưởng Thanh niên sống đẹp giới thiệu vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 ở lĩnh vực Thể dục thể thao.

Năm 2024, Tiến Linh đã tổ chức trận bóng đá từ thiện quyên góp 8,8 tỉ đồng; đấu giá bóng đá và áo ký được 730 triệu đồng (tổng số tiền quyên góp là 9,5 tỉ đồng) trao tới Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương để thực hiện các dự án thiện nguyện. Hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Với những kết quả đạt được thông qua các hoạt động an sinh xã hội, Tiến Linh được bầu chọn làm Đại sứ tình nguyện tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, Tiến Linh còn đạt được nhiều thành tích nổi bật trong thời gian vừa qua:

- Giải thưởng Thanh niên sống đẹp của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 2024.

- Cùng đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia tham dự giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á (Asean Mitsubishi Electric Cup) năm 2024 tại Thái Lan và đoạt Huy chương Vàng.

- Được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2025.

- Vua phá lưới Cúp Quốc gia 2022, 2023.

- Vua phá lưới AFF Cup và nhận Quả Bóng Bạc Việt Nam năm 2022.

- Quả Bóng Đồng Việt Nam năm 2021.

Đỗ Duy Mạnh

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh hiện là đội trưởng ĐT bóng đá Quốc gia Việt Nam sinh ngày 29/9/1996, thuộc biên chế của CLB bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC), được Thành Đoàn Hà Nội giới thiệu vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024.

Những thành tích/ khen thưởng nổi bật của nam cầu thủ sinh năm 1996 trong thời gian qua:

- Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia tham dự giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á (Asean Mitsubishi Electric Cup) năm 2024 tại Thái Lan và đoạt Huy chương Vàng.

- Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba vì đã có thành thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch ASEAN Cup 2024.

- Được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2018.

- Á quân Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á năm 2018.

- HCB AFF U19 Youth Championship (2013,2014).

- Vô địch Siêu cúp Quốc gia năm 2018.

- Á quân Giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2018.

- Vô địch Cúp Tứ Hùng năm 2018.

- Hạng 4 ASIAD năm 2018.

- Vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2018.

- Tiền vệ chơi hay nhất của khu vực Đông Nam Á (Do Tạp chí bóng đá Four Four Two bầu chọn) năm 2018.