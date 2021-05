2 lý do đằng sau việc Hoàng tử Harry lại trả lời phỏng vấn công kích Hoàng gia Anh

HHT - Vợ chồng Harry và Meghan nói rằng muốn tìm kiếm sự riêng tư nhưng bây giờ, có vẻ danh tiếng của nọ còn “nổi” hơn cả hồi họ vẫn là thành viên Hoàng gia Anh. Nhưng vì lý do gì mà bỗng nhiên Harry lại thực hiện thêm một cuộc phỏng vấn để “kể tội” gia đình mình, trong khi ai cũng tưởng anh đã “kể hết” trong cuộc phỏng vấn với Oprah hồi tháng 3 rồi?

Đợt tấn công thứ hai của Hoàng tử Harry nhằm vào Hoàng gia Anh diễn ra chỉ 2 tháng sau khi vợ chồng anh đưa ra nhiều lời kết tội gia đình. Cuộc phỏng vấn mới của Harry là động thái khá bất ngờ bởi trước đó, truyền thông ở Anh chỉ chăm chú đến chương trình mà anh hợp tác thực hiện cùng Oprah về chủ đề sức khỏe tâm thần.

Nhưng chương trình đó thực ra cũng chính là một trong hai lý do lớn khiến Harry tham gia cuộc phỏng vấn trong podcast mới. Bởi trong podcast này, anh cũng “nhân tiện” giới thiệu luôn về loạt chương trình của mình, sẽ bắt đầu được phát trên Apple TV+ từ 21/5.

Trong cuộc phỏng vấn, Hoàng tử Harry nói: “Tôi nghĩ, với chương trình Me You Can’t See (tạm dịch: Con người tôi mà bạn không thể thấy), tôi khuyến khích tất cả mọi người xem nó, vì nó sẽ chứng minh rằng bạn không cô độc”. Theo lời giới thiệu thì loạt chương trình này cũng là về sức khỏe tâm thần, trong đó Harry cũng sẽ (lại) tâm sự về những “cuộc chiến” trong cuộc sống của chính mình. Vì lời giới thiệu như vậy mà truyền thông ở Anh lo ngại rằng Harry sẽ lại tiếp tục công kích Hoàng gia. Hóa ra anh đã công kích luôn từ bây giờ.

Còn lý do thứ hai thì hơi ít “lộ liễu” hơn, nhưng truyền thông ở Anh cũng đã nhận ra. Đó là chỉ vài giờ trước khi cuộc phỏng vấn được đăng, thì có thông tin chính thức rằng chương trình Armchair Expert - chương trình sản xuất podcast mà Harry vừa tham gia - sẽ chuyển sang Spotify. Theo hợp đồng giữa Spotify với những người thực hiện chương trình này, Armchair Expert sẽ được phát độc quyền trên Spotify từ 1/7 tới.

Mà Harry và Meghan thì đã ký một hợp đồng nhiều triệu đôla với Spotify để sản xuất chương trình. Cho nên, truyền thông ở Anh cho rằng, việc Harry xuất hiện trong podcast của Armchair Expert có thể liên quan đến mối quan hệ giữa show này với Spotify.

Dù sao, việc Harry tham gia vào chương trình Armchair Expert lần này được báo chí ở Anh đánh giá là một “khoảnh khắc Hollywood” nữa của anh. Và Harry chẳng có vẻ muốn tìm kiếm “sự riêng tư” sau khi rời bỏ Hoàng gia như anh từng nói. Mà ngược lại, có lẽ anh còn đang khiến sự riêng tư của cả gia đình anh bị ảnh hưởng thì đúng hơn.

Thục Hân