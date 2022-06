2 năm bên nhau, Hoa hậu Hương Giang được Matt Liu quan tâm từ những điều nhỏ nhất

HHT - Nên duyên từ sau chương trình "Người Ấy Là Ai", chuyện tình của cặp đôi Hương Giang - Matt Liu nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Dù vướng phải tin đồn chia tay nhưng cả hai vẫn nắm chặt tay vượt qua sóng gió, thường xuyên có những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội trong suốt 2 năm qua.

Hành trình 2 năm bên nhau của CEO Matt Liu và Hoa hậu Hương Giang khiến nhiều trái tim phải tan chảy vì quá ngọt ngào. Ngay từ những ngày đầu bén duyên nhờ Người Ấy Là Ai, nam doanh nhân đã rất ưu ái, chiều chuộng nàng hậu như tổ chức sinh nhật riêng cùng cô nàng, nhập hội “chỉ theo dõi mình em", du lịch Đà Lạt cùng “gia đình Hoa Dâm Bụt"... Thời điểm đó dù chưa công khai mối quan hệ, cặp đôi vẫn thường xuyên có hàng loạt hint hẹn hò do chính chủ đăng tải khiến fan "chèo thuyền" Matt Liu và Hương Giang tăng nhanh chóng.

Matt Liu và Hương Giang đã có buổi hẹn hò đầu tiên tại một nhà hàng sang trọng đúng dịp sinh nhật của anh chàng. Không những vậy, dân mạng còn tinh ý phát hiện ra Matt Liu đã tổ chức tiệc sinh nhật sớm với bạn bè chỉ để dành ngày đặc biệt này bên "nàng thơ" của mình. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi chương trình Người Ấy Là Ai kết thúc, nam doanh nhân liền nhập hội “chỉ follow mình em" trên Instagram.

Sau đó vài ngày, anh chàng chính thức lên tiếng về mối quan hệ với nàng hậu. Trên trang cá nhân của mình, Matt Liu công khai đăng tải hình ảnh nắm tay Hương Giang. Nam doanh nhân chia sẻ: “Em à, cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, nhưng có thể ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý em. Cảm ơn em vì đã chọn anh. Gửi lời cám ơn đặc biệt đến ê-kíp Người Ấy Là Ai vì trải nghiệm đặc biệt khó quên này.”

Trong ngày kỉ niệm 2 tháng bên nhau, cặp đôi Hương Giang - Matt Liu đã có buổi tối lãng mạn trên một nhà hàng sang trọng. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai xuất hiện trong cùng một khung hình. Với món quà của mình, Matt Liu đã thể hiện rằng anh rất quan tâm đến người mình yêu từ những điều nhỏ nhất. Hương Giang từng chia sẻ niềm yêu thích của mình với hoa hồng và cô đã nhận được bó hoa hồng đẹp nhất từ bạn trai trong ngày kỷ niệm.

Trong thời gian yêu nhau, Matt Liu đã trở thành thầy dạy golf cho Hương Giang. Chính nhờ bộ môn thể thao này, cặp đôi càng trở nên gắn bó và thấu hiểu nhau. Mới đây, trong ngày kỷ niệm 2 năm nên duyên, Hương Giang cũng đăng trạng thái đầy hài hước trên trang cá nhân của mình: "Tròn hai năm đánh golf chung với nhau, từ lúc chưa biết chơi golf tới bây giờ đánh vẫn bể như thường".

Còn CEO Matt Liu đăng ảnh tình tứ bên Hương Giang trong căn biệt thự triệu đô với dòng trạng thái cực tình cảm: "Words aren’t enough to express how much you mean to me. Happy 2nd year anniversary" (tạm dịch: "Không có từ nào có thể diễn tả được em quan trọng với anh thế nào, mừng kỷ niệm 2 năm".)

Không chỉ đối xử tốt với người yêu của mình, Matt Liu cũng rất quan tâm gia đình Hương Giang. Trong các sự kiện mà cô nàng tham gia, nam doanh nhân đều trở thành người tài xế tháp tùng nhị vị phụ huynh đến tận nơi.

Sau khi cùng nhau đối mặt với hàng loạt tin đồn hẹn hò chỉ để đánh bóng tên tuổi, tin đồn đã chia tay hay đối mặt với scandal trong sự nghiệp, Hoa hậu Hương Giang và Matt Liu vẫn luôn giữ chặt tay nhau. Người hâm mộ đều mong sớm được thấy nàng hậu lên xe hoa về nhà chồng.