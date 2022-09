3 cặp anh chị em đình đám của làng nhạc: Billie Eilish - FINNEAS không thể thiếu người còn lại

HHT - Làng nhạc quốc tế không thiếu các cặp đôi biểu diễn với nhau vô cùng ăn ý. Thế nhưng, còn điều gì tuyệt hơn khi có thể cùng người vừa là bạn chí cốt vừa là người thân trong gia đình thỏa hồn với sự nghiệp âm nhạc. Không tin hãy hỏi anh em nhà Billie Eilish là rõ!

Billie Eilish - Finneas O'Connell: Không thể thiếu vắng người còn lại

Nổi lên từ bản hit đình đám Ocean Eyes năm 2015, Billie Eilish nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng người yêu nhạc trên khắp thế giới. Kể từ đó, những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp âm nhạc của cô nàng luôn có sự quan tâm và hỗ trợ hết mình từ người anh trai Finneas O'Connell hay FINNEAS với tư cách là nhà sản xuất chính cho những ca khúc của Billie Eilish.

Trước thành công của em gái, FINNEAS cho biết anh chưa từng cảm thấy ghen tị, trái lại còn rất tự hào vì cô em gái của mình. Anh chàng từng tiết lộ bản thân cảm thấy hồi hộp khi không có Billie đứng bên cạnh trên sân khấu.

Trong bài phát biểu tại lễ trao giải Variety‘s Hitmakers cùng năm, chủ nhân của 7 chiếc kèn Grammys đã có những chia sẻ vô cùng cảm động tri ân đến người anh trai của mình: “Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người anh lớn FINNEAS của tôi, người bạn thân nhất của tôi... Anh ấy là lý do duy nhất khiến tôi có thể được biết đến trên thế giới này và anh ấy cũng là lý do duy nhất giúp tôi sống đến hôm nay”.

Bên cạnh việc sản xuất âm nhạc cho em gái, FINNEAS còn khẳng định tài năng của bản thân qua album solo Optimist và Blood Harmony, cũng như theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Chị em "người cá" Chloe và Halle Bailey

Chloë Bailey (1998) và Halle Bailey (2000) là bộ đôi chị em ăn ý của nhóm nhạc R&B nổi tiếng Chloe x Halle. Chloe x Halle được biết đến rộng rãi sau khi cover ca khúc Pretty Hurts của “ong chúa” Beyoncé trên nền tảng YouTube. Sau đó, hai chị em đã ký hợp đồng với hãng đĩa Parkwood Entertainment và về chung nhà với thần tượng Beyoncé của mình vào năm 2016.

Kể từ khi ra mắt công chúng, các sản phẩm của cặp chị em này đã nhận về những lời khen có cánh từ giới phê bình cho lối tư duy âm nhạc độc đáo. Đến nay, Chloe x Halle đã cho phát hành 2 album phòng thu và đạt được những thành công nhất định trên thị trường âm nhạc. Ngoài ra, cặp chị em đa tài này còn là những nàng thơ thế hệ mới trong làng thời thời trang.

Năm 2021, hai chị em quyết định bắt đầu theo đuổi các dự án solo. Trong khi Halle được chọn vào vai Ariel trong bản live-action The Little Mermaid của nhà Disney thì Chloë tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc.

Jaden - Willow Smith: Những đứa trẻ nổi loạn?

Sau thành công vang dội của bộ phim Karate Kid, Jaden Smith lựa chọn bước vào con đường âm nhạc. Năm 12 tuổi, anh chàng từng góp giọng trong ca khúc Never Say Never cùng Justin Bieber. Sau đó, Jaden tiếp tục phát triển sự nghiệp với tư cách rapper và cho phát hành 3 album gồm: Syre, Erys và Cool Mix Tape 3.

Không kém cạnh anh trai, ái nữ nhà Smith cũng sở hữu cho mình một “chiếc” profile đáng nể. Willow từng tham gia diễn xuất trong một vài dự án phim và “ẵm” về giải thưởng Young Artist Award. Ít ai biết rằng Willow từng phát hành đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp khi mới 9 tuổi. Hiện tại, nữ rapper đã bỏ túi 4 album, trong đó nổi bật nhất là album Lately I Feel Everything.

Cả hai từng tuyên bố là người song tính và chính điều này đã khiến Jaden và em gái bị cộng đồng người Mỹ gốc Phi dè bỉu, xa lánh. Dù vậy, vợ chồng Jada Pinkett và Will Smith vẫn tôn trọng quyền tự do của các con và ủng hộ cả hai trong mọi hoạt động.