4 điểm được quan tâm nhất tại CK Quý Ông Hoàn Mỹ: Kim Lý, Matthew Chanthavanij và gì nữa?

HHT - Đêm Chung kết mùa đầu tiên của show truyền hình thực tế "The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ" sắp chính thức diễn ra. Dàn khách mời có sao quốc tế "xịn xò" hay sự trở lại của Lưu Cao Phát,... đang khiến khán giả thích thú, mong chờ vòng đấu cuối cùng.

Dàn giám khảo "quý ông"

Vừa qua, fanpage của Quý Ông Hoàn Mỹ đã công bố dàn giám khảo đêm Chung kết không thể "xịn xò" hơn. Theo đó, vòng đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 22/4 sẽ có sự góp mặt của Matthew Deane Chanthavanij - nam MC điển trai từng dẫn dắt Miss Grand International 2021. Bên cạnh đó, đêm Chung kết còn có sự góp mặt của nam diễn viên Kim Lý.

Sự trở lại của Lưu Cao Phát

Nhờ tổng điểm bình chọn cao nhất, Lưu Cao Phát đã giành chiến thắng vòng thi “Chiếc Vé May Mắn” và chính thức bước vào trận chiến chinh phục ngôi vương của Quý Ông Hoàn Mỹ.

Sự xuất hiện của mỹ nam "vạn người mê" khiến không khí vòng đấu cuối trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với sức hút "khủng" trên mạng xã hội, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và từng có những màn thể hiện ấn tượng, Lưu Cao Phát được đánh giá là đối thủ đáng gờm của các thí sinh còn lại. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng đối với "chiến binh" của đội Hương Giang trong tối 22/4 sắp tới.

Màn so tài cực "căng" của dàn mỹ nam

Đêm chung kết The Next Gentleman đang khiến netizen mong chờ bởi màn so tài thú vị của dàn mỹ nam. Cư dân mạng cho rằng, 8 chàng trai đại diện cho 3 đội góp mặt ở vòng đấu cuối cùng là 8 màu sắc, cá tính riêng. Chính vì thế, việc ai sẽ chinh phục được trái tim của ban giám khảo, khán giả và trở thành Quán quân của Quý Ông Hoàn Mỹ mùa đầu tiên vẫn là một câu hỏi khó.

Trong cuộc bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, không ít người cho rằng những cái tên nổi bật như Đỗ Phong, Lưu Cao Phát hay Minh Kha sẽ có khả năng chiến thắng tại vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, không ít netizen lại cho rằng, những nhân tố còn lại vẫn có khả năng bứt phá, lội ngược dòng và việc có cú "twist" trong đêm Chung kết hay không là điều khó có thể nói trước.

Chiến lược của 3 HLV

Việc team Hà Anh chỉ còn lại một đại diện bước vào Chung kết khiến cộng đồng mạng không khỏi lo lắng. Chính vì thế, người hâm mộ cho rằng Hà Anh cần một chiến lược khôn ngoan để Minh Khắc có được phong độ tốt nhất ở vòng đấu cuối.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cho rằng HLV Xuân Lan cần cân nhắc trong việc tiếp tục giữ hình ảnh có phần phóng khoáng, tự do của các thành viên đội mình tại đêm Chung kết. Bởi lẽ, màn thể hiện của đội Xuân Lan ở những vòng trước từng để lại nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi đó, team Hương Giang đang sở hữu số thí sinh đông nhất và có hai gương mặt "nặng ký" là Đỗ Phong và Lưu Cao Phát. Do đó, sự bứt phá mạnh mẽ của dàn mỹ nam ở màn so tài cuối cùng được cho là điều cần thiết với đội Hương Giang.