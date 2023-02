4 lần Marvel "thay máu" diễn viên gây ồn ào, có cả siêu anh hùng mới trong "Ant-Man 3"

HHT - Thương hiệu MCU đã có 15 năm vẻ vang và hàng trăm lần hợp tác với các ngôi sao có tiếng của nền điện ảnh thế giới. Thế nhưng đã có 4 trường hợp thay diễn viên đầy bất ngờ gây ra không ít lùm xùm truyền thông.

Don Cheadle thay Terrence Howard

Trong 13/15 năm khán giả du hành Vũ trụ Điện ảnh Marvel, hình ảnh siêu anh hùng Rhodey/War Machine đã được khán giả ghi nhớ với gương mặt của tài tử Don Cheadle. Nhưng nếu bạn đã quên thì bạn thân của Người Sắt lần đầu tiên được thủ vai bởi nam diễn viên Terrence Howard trong Iron Man (2008).

Trước khi bộ phim MCU đầu tiên được đưa vào sản xuất, Terrence Howard đã ký hợp đồng cho 3 phim liên tiếp và được Marvel Studios hứa hẹn sẽ tăng thù lao nếu phim đủ thành công để có tiếp phần hai. Thế nhưng trên thực tế, hãng đã cắt giảm đất diễn của nhân vật Rhodey trong Iron Man 2 (2010) cũng như số tiền công xuống còn 1/8 thỏa thuận. Nam diễn viên đề cử Oscar cho rằng nước đi này là để dồn vào mức cát-xê khổng lồ của Robert Downey Jr. đang quá nổi tiếng lúc bấy giờ, nhưng cũng không ngoại trừ lý do chính ông là người rất khó hợp tác trên trường quay nên đã gây mất tình cảm với hãng và đạo diễn. Sau đó, hai bên đã đường ai nấy đi.

Kể từ cuộc chia li này, danh tiếng Terrence Howard cũng ngày càng đi xuống vì không có tác phẩm nào nổi bật, và hiện tại ông đã chính thức giải nghệ. Trong khi đó, Don Cheadle vẫn đang trong giai đoạn sung sức của sự nghiệp sau khi gánh vác vai diễn mà Terrence để lại. Sắp tới, War Machine sẽ tiếp tục trở lại MCU trong loạt phim Secret Invasion và trở thành nam chính của bộ phim điện ảnh Armor Wars.

Mark Ruffalo thay Edward Norton

Nhắc tới Hulk, khán giả sẽ nhớ ngay tới Mark Ruffalo và dường như quên mất lần đầu Người Khổng Lồ Xanh xuất hiện tại MCU là dưới diễn xuất của Edward Norton trong bộ phim The Incredible Hulk (2008).

Là một cái tên lớn của làng điện ảnh, không khó hiểu khi Marvel Studios muốn tài tử Fight Club trở thành một cộng sự. Vậy nhưng, là một người tham vọng trong việc kể chuyện trên màn ảnh, tài tử từng 3 lần đề cử Oscar đã tự ý viết lại kịch bản của bộ phim, khiến The Incredible Hulk phải quay theo... 2 kịch bản và cuối cùng đã trở thành một sản phẩm MCU nhạt nhòa, cũng là lý do mà anh bị đuổi việc. 4 năm sau, Hulk trở lại với diễn xuất của Mark Ruffalo trong siêu bom tấn The Avengers (2012) và trở thành một biểu tượng màn ảnh mới, trong khi Edward Norton lại gây tiếng vang với dòng phim hàn lâm nghệ thuật.

Năm 2019, “Hulk cũ” bộc bạch rằng anh muốn... trở lại MCU trong vai phản diện khiến khán giả vô cùng bối rối, nhưng trường hợp đó rất khó xảy ra. Trong khi đó, Mark Ruffalo với hơn 10 năm đảm nhận làm gã quái vật da xanh của Marvel hứa hẹn sẽ có 2 phần phim riêng về sự kiện World War Hulk trong tương lai.

Kathryn Newton thay Emma Fuhrmann

Vai diễn Cassie Lang đến nay đã có đến tận 3 diễn viên đảm nhận. Nhân vật con gái của Ant-Man đã 2 lần được thể hiện bởi sao nhí Abby Ryder Fortson trong Ant-Man (2015) và Ant-Man and the Wasp (2018). Theo tuyến truyện của Avengers: Endgame (2019), sau khi Người Kiến thoát khỏi Lượng Tử Giới, vũ trụ 616 đã trải qua 5 năm kể từ cuộc diệt chủng của Thanos, Cassie may mắn sống sót đã bước vào độ tuổi teen với gương mặt của nữ diễn viên Emma Fuhrmann.

Tưởng chừng đây sẽ là bước đệm cho tương lai của nữ diễn viên trẻ tuổi, thế nhưng cuối cùng, Marvel Studios đã đột ngột thay đổi và vai Cassie Lang trưởng thành cuối cùng lại thuộc về Kathryn Newton kể từ bộ phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania đã gần tới ngày công chiếu. Sự việc đã khiến Marvel Studios bị công chúng chỉ trích một thời gian và Emma Fuhrmann cũng nhận được nhiều lời an ủi từ khán giả sau màn đuổi việc không báo trước này.

Xét về thực tế, Kathryn Newton thực sự có danh tiếng lớn hơn rất nhiều khi đã từng tham gia hàng loạt tác phẩm có tiếng như Little Women (2017), Big Little Lies (2017 - 2019), và đặc biệt là Pokémon: Detective Pikachu (2019). Thế nhưng dẫu sao, đây cũng là một cú đả thương tinh thần quá lớn và khó chấp nhận cho Emma Fuhrmann.

Harrison Ford thay William Hurt

Vào tháng 3/2022, công chúng đón nhận tin buồn về sự ra đi đột ngột của nam diễn viên gạo cội William Hurt sau hành trình dài âm thầm chống chọi bệnh ung thư. Kể từ những ngày đầu MCU được dựng nên, ông đã sắm vai đại tướng Thaddeus Ross - một người thường xuyên đối chọi với đội Avengers và hiện vẫn nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong MCU với biệt danh Thunderbolt.

Chỉ mới cách đây không lâu, Marvel Studios đã thông báo người sẽ thay cho huyền thoại màn ảnh đảm nhận vai Thunderbolt sẽ là một huyền thoại khác: Tài tử Harrison Ford sẽ bắt đầu gia nhập vũ trụ Marvel trong 2 bộ phim điện ảnh sắp tới là Captain America: New World Order và Thunderbolts trong 2024.

Cả William Hurt và Harrison Ford đều là những người cùng thời, một bên theo đuổi nhiều hơn ở dòng phim hàn lâm và nhận về một tượng vàng Oscar, bên còn lại đã ghi dấu ấn khó phai trong lịch sử diện ảnh với 2 vai diễn biểu tượng Indiana Jones và Han Solo của Star Wars.

Sự thay đổi của Harrison Ford và Kathryn Newton hiện vẫn còn là một ẩn số của MCU, thế nhưng hãy cứ chờ xem phép màu nào sẽ xảy ra.