5 bản hit tỉ view làm"điên đảo" cộng đồng TikToker thời gian qua, bạn đã biết hết chưa?

HHT - 5 bản hit tỉ view dưới đây là các sản phẩm chứng tỏ những ca khúc hay nhưng "ít người biết đến" sớm muộn cũng gặp được ánh hào quang xứng đáng.

Runaway - AURORA

Runaway là ca khúc được AURORA sáng tác vào năm cô 11 tuổi, ra mắt trong EP Running with the Wolves lên kệ năm 2006. Gần đây, ca khúc đã có một cú lội ngược dòng, xuất hiện cùng hiệu ứng lan tỏa trên nền tảng TikTok, thu hút tổng cộng hơn 600.000 video sử dụng tới thời điểm hiện tại.

Ở Việt Nam, ca khúc được sử dụng rộng rãi cùng trào lưu tạo dáng lồng ghép những background huyền bí, lãng mạn. Trên bảng xếp hạng Spotify Viral 50 Việt Nam, Runaway đạt được thành tích tốt nhất, leo lên đến hạng 4 và hiện tại vẫn còn trụ vững trong Top 10.

MV Runaway

Arcade - Duncan Laurence

Arcade hiện đã thu về hơn 550.000 lượt video sử dụng trên TikTok và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ca khúc trở nên nổi tiếng cùng câu quote sâu sắc về tình yêu "Loving you is a losing game" (tạm dịch: Yêu em là trò chơi mà tôi không bao giờ thắng). Bài hát xuất hiện rộng rãi cùng nội dung chia sẻ những mẩu chuyện tình yêu đau lòng.

MV Arcade

Hadal Ahbek - Issam Alnajjar

Ca khúc hiện thu về gần 300.000 lượt video sử dụng cùng những nội dung sáng tạo hài hước, đặc biệt ở Việt Nam. Các đoạn clip được lồng ghép nhiều khoảnh khắc đầy thú vị của nhiều thần tượng K-Pop.

Đặc biệt, sắp tới đây, phiên bản gốc Hadal Ahbek sử dụng ngôn ngữ Ả Rập sẽ được làm mới cùng phiên bản tiếng Anh tên Turning Me Up vào ngày 9/4, kết hợp giữa Issam Alnajjar, Ali Gatie và Loud Luxury.

Video Issam Alnajjar trình diễn Hadal Ahbek

drivers license - Olivia Rodrigo

drivers license hiện đã chiếm đóng vị trí No.1 BXH Billboard Hot 100 trong suốt 8 tuần liên tiếp, và hiển nhiên sức ảnh hưởng của ca khúc trên nền tảng TikTok cũng không hề nhỏ, với gần 2 triệu lượt video sử dụng.

MV drivers license

telepatía - Kali Uchis

Ẩn số lớn nhất trong danh sách này là bản hit Latin telepatía từ Kali Uchis. Không chỉ nổi tiếng trên TikTok, ca khúc còn đạt No.1 BXH Spotify Viral 50 Toàn cầu vào ngày 8/3, xuất hiện trên BXH Billboard Latin Songs ở vị trí thứ 10. Ở Việt Nam, ca khúc cũng nhanh chóng leo lên vị trí thứ 6 trên BXH Spotify Viral 50 chỉ sau 2 tuần.