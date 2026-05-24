5 con giáp "đỏ vận": Tuổi Dần càng bận càng có tiền, tuổi Tỵ gặp đúng thời cơ

HHTO - Những ngày cuối tháng 5 không còn quá nặng nề với 5 con giáp này khi công việc bắt đầu trơn tru hơn, tiền bạc có dấu hiệu khởi sắc và nhiều cơ hội xuất hiện đúng lúc tưởng như đã hết hy vọng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần cuối tháng này gần như không ngồi yên được. Tin nhắn công việc tới liên tục, người quen chủ động liên hệ nhiều hơn, thậm chí đi cà phê hay tụ tập cũng dễ nghe được thông tin có lợi cho công việc.

Điều đáng chú ý là tuổi Dần càng bận lại càng ra tiền. Có người được giao thêm việc ngoài, có người tự nhiên chốt được khách sau thời gian im ắng, cũng có người được giới thiệu đúng mối làm ăn đang cần. Dù lịch trình khá kín nhưng đổi lại bạn có cảm giác mọi thứ cuối cùng cũng chạy lại đúng guồng.

Cuối tháng này tuổi Dần cũng dễ mạnh tay chi cho bản thân như mua điện thoại, sửa xe, nâng cấp góc làm việc hoặc đặt lịch đi đâu đó ngắn ngày để xả stress.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là kiểu cuối tháng càng dễ gặp “cửa sáng”. Một việc từng tưởng không có kết quả lại bất ngờ có phản hồi, một mối quan hệ tưởng xa dần lại quay lại hỗ trợ đúng lúc.

Nhiều tuổi Tỵ cuối tháng này sẽ có cảm giác nhẹ đầu hơn hẳn nửa đầu tháng. Áp lực tiền bạc giảm dần, công việc bớt chậm trễ hơn trước. Người đang tìm việc, đổi việc hoặc chờ giấy tờ cũng dễ nhận được tin vui.

Đặc biệt, tuổi Tỵ cuối tháng có vận gặp quý nhân khá mạnh. Có người giúp bạn tháo gỡ vấn đề, có người giới thiệu cơ hội mới hoặc đơn giản là đưa đúng lời khuyên bạn đang cần.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu cuối tháng 5 không phải kiểu “trúng lớn” nhưng lại là con giáp có cảm giác ổn định nhất. Những khoản tiền bị chậm bắt đầu được giải quyết, công việc có tiến triển rõ hơn và đầu óc cũng bớt áp lực.

Người làm kinh doanh nhỏ, bán hàng hoặc công việc tự do sẽ dễ có khách cũ quay lại. Một vài tuổi Sửu còn kiếm thêm được khoản tiền từ việc tưởng rất nhỏ như thanh lý đồ cũ, nhận thêm công việc. Điều tích cực nhất là bạn bắt đầu lấy lại cảm giác kiểm soát cuộc sống thay vì bị cuốn vào áp lực như thời gian trước.

Tuổi Mùi

Cuối tháng này, tuổi Mùi có vận khá đẹp về các mối quan hệ. Điểm may mắn của bạn không nằm ở tiền tới ngay lập tức mà nằm ở việc gặp đúng người đúng lúc.

Có người được đồng nghiệp hỗ trợ bất ngờ, có người được bạn bè kéo ra khỏi trạng thái tụt năng lượng, cũng có người vô tình quen được mối quan hệ mang lại lợi ích lâu dài cho công việc.

Ngoài ra, tuổi Mùi dễ có xu hướng muốn thay đổi bản thân: đổi kiểu tóc, dọn phòng, mua quần áo mới hoặc bắt đầu điều chỉnh lại nhịp sống sau thời gian căng thẳng tinh thần.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp có thay đổi tâm trạng rõ nhất cuối tháng 5. Sau chuỗi ngày bị dí công việc, áp lực tiền bạc hoặc chuyện cá nhân khiến đầu óc quá tải, bạn bắt đầu thấy mọi thứ dễ thở hơn.

Một vài việc từng khiến tuổi Thân lo suốt thời gian qua cuối cùng cũng có hướng xử lý. Có người được trả tiền đúng lúc, có người thoát khỏi môi trường làm việc tiêu cực hoặc bắt đầu tìm lại được động lực làm việc.

Điều đáng nói là tuổi Thân cuối tháng này rất dễ gặp may kiểu bất ngờ: đang bí thì có người giúp, đang chán thì có lời rủ đi chơi, đang mất cảm hứng thì tự nhiên nhận được tin vui. Không quá bùng nổ nhưng đủ khiến bạn cảm thấy tháng 5 cuối cùng cũng “dễ sống” hơn nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo