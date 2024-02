5 con giáp may mắn tình duyên trong năm Giáp Thìn: Tuổi Hợi mặt nào cũng tốt

HHT - Năm con Rồng là thời điểm mà nhiều mối quan hệ - cả tình bạn lẫn tình yêu - đều có điều kiện để thăng hoa. Một số con giáp nhất định còn đặc biệt may mắn về tình duyên.

Tình cảm là điều mà ai cũng cần, nhưng vận may trong tình cảm và các mối quan hệ trong năm Giáp Thìn lại đặc biệt ưu ái 5 con giáp dưới đây. Nếu bạn chưa phải là con giáp gặp may mắn tình duyên trong năm nay thì rất có thể bạn lại thuộc 5 con giáp may mắn về tiền bạc đấy!

Tuổi Tuất nhận được nhiều sự quan tâm

Chuyện tình duyên cho những bạn tuổi Tuất trong năm 2024 phải nói là cực kỳ xuất sắc. Vốn là người thật thà và trung thành, năm nay bạn sẽ gặp được những người rất tốt mà bạn xứng đáng gặp.

Với những bạn còn độc thân, tình yêu có thể đến trong những tình huống rất bất ngờ, nhất là trong nửa đầu của năm. Hãy sẵn sàng cho sự thay đổi và nắm lấy cơ hội đón nhận những điều mình mong muốn trong tình cảm nhé!

Tương thích nhất với: Tuổi Thân, Mão, Dần, Ngọ.

Tuổi Hợi thu hút sự lãng mạn

Các thành viên trong gia đình của các bạn tuổi Hợi trở nên gắn bó hơn hẳn trong năm nay. Về chuyện tình yêu, sự nhiệt tình, tốt tính của bạn sẽ thu hút những người tương tự và bạn sẽ gặp được người rất trân trọng mình.

Nếu bạn đang độc thân, những buổi tụ tập với bạn bè của bạn bè là cách tốt nhất để gặp người đặc biệt. Hãy mở lòng, nhưng cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi trao trái tim mình. Nói chung, năm Giáp Thìn rất may mắn cả về tình lẫn tiền đối với những bạn tuổi Hợi.

Tương thích nhất với: Tuổi Mão, Mùi, Dần.

Tuổi Thìn đi chậm mà chắc

Những bạn tuổi Thìn thường không nhận ra là mình may mắn đến thế nào trong tình duyên. Tình yêu thường không đến với bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng với sự chậm rãi của mình, bạn sẽ tìm được người biết quan tâm, kiên nhẫn và biết suy tính lâu dài.

Trong năm Giáp Thìn, một số bạn tuổi Thìn có thể vấp phải vài thất bại trong các mối quan hệ ngắn hạn, nhưng từ đó họ lại nhanh chóng hiểu được mình thích và không thích điều gì trong tình yêu. Đó chính là nền tảng để hướng dẫn họ đến với người thực sự phù hợp.

Tương thích nhất với: Tuổi Dậu, Tí, Thân.

Tuổi Dậu có các mối quan hệ xã hội bền vững

Các mối quan hệ xã hội và tình yêu đều tốt cho các bạn tuổi Dậu trong năm nay. Nếu bạn đang độc thân, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để bắt đầu một tình yêu lãng mạn. Mà bạn chẳng phải làm gì nhiều vì người khác sẽ là người theo đuổi bạn. Còn với những bạn đang có đôi có cặp thì đây là năm có rất ít bất đồng, tình cảm gần như luôn cân bằng hài hòa.

Tương thích nhất với: Tuổi Sửu, Thìn.

Tuổi Tí ngày càng cuốn hút

Các bạn tuổi Tí coi trọng những mối quan hệ - dù là trong gia đình, tình bạn hay tình yêu - hơn bất kỳ điều gì khác trong cuộc sống. Ảnh hưởng tích cực của năm Rồng càng làm tăng sự cuốn hút của bạn, giúp bạn dễ thân thiết với người khác.

Những bạn đang độc thân có thể bước vào chuyện tình yêu trong năm nay, nhưng khả năng lớn là không kéo dài. Bạn nên tránh tranh cãi những chuyện lặt vặt, tốt nhất là chấp nhận rằng mỗi người có quan điểm riêng, người ta khác mình không có nghĩa là người ta sai.

Tương thích nhất với: Tuổi Thìn, Thân, Sửu.