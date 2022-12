5 phim thanh xuân Hàn ấn tượng nhất năm 2022: "Our Beloved Summer" không thể thiếu

HHT - Vẽ nên một bức tranh thanh xuân tươi sáng, vui có, buồn có, nơi cả tình bạn và tình yêu cùng nở rộ rực rỡ nhất, 5 bộ phim Hàn này đã thay nhau khiến trái tim người xem bồi hồi, thổn thức suốt 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông của năm 2022.

Our Beloved Summer

Công chiếu vào cuối năm 2021 và đi những chặng đường cuối vào đầu năm nay, Our Beloved Summer (Mùa Hè Năm Ấy Của Chúng Ta) khởi đầu năm 2022 với những thước phim nhẹ nhàng. Đưa người xem ngược dòng thời gian với bộ phim tài liệu thời trung học của bộ đôi Yeon Soo (Kim Da Mi) - Choi Woong (Choi Woo Sik), Our Beloved Summer khiến khán giả cùng khóc, cùng cười với màn đối đầu của cặp đôi oan gia ngõ hẹp này.

Không chỉ gây ấn tượng với màu phim đẹp, Our Beloved Summer còn khiến người xem phải day dứt với những câu thoại mộc mạc. Mạch phim đơn giản, tình tiết chậm. Our Beloved Summer không chỉ vẽ nên bản tình ca mùa Hạ đẹp, thuần khiết của Choi Woong và Yeon Soo, mà còn phản ánh hiện thực xã hội: Những khó khăn khi mưu sinh, khác biệt giữa giàu nghèo, phân biệt giai cấp...

Twenty Five, Twenty One

Twenty Five, Twenty One (Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt) khiến khán giả quyến luyến với câu chuyện thanh xuân đẹp như vẽ của F5 trường Trung học Taeyang. Na Hee Do (Kim Tae Ri) luôn nhiệt huyết, lạc quan, nỗ lực theo đuổi ước mơ đến cùng, hết lòng vì bạn bè. Ko Yu Rim (Bona) nhiều nỗi lo, áp lực, nhưng cũng không nguôi khát vọng với đấu kiếm.

"Trai đẹp lớp 7" Moon Ji Woong (Choi Hyun Wook) ga lăng, tâm lý, hiểu rõ thế mạnh của bản thân. "Lớp trưởng kiểu mẫu" Ji Seung Wan (Lee Joo Myung) toàn năng, thẳng thắn. Người "anh cả" của F5 - Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) mang nhiều gánh nặng, nhưng cũng là chỗ dựa cho các em.

Dù nhiều người cho rằng cái kết đường ai nấy đi của cặp đôi chính Hee Do - Yi Jin không thỏa đáng. Nhưng ở một góc nhìn khác, Twenty Five, Twenty One phản ánh thực tế, rằng không phải mối tình vượt qua nhiều chông gai nào cũng có cái kết viên mãn. Ký ức về những năm tháng thanh xuân cùng nhau vẫn vẹn nguyên, tươi đẹp đối với không chỉ F5 mà cả với khán giả.

Soundtrack #1

Nếu Our Beloved Summer và Twenty Five Twenty One công chiếu vào mùa Xuân, kể câu chuyện thanh xuân mùa Hạ, thì Soundtrack #1 vẽ nên bức họa thanh xuân trong tiết trời Thu Đông.

Phản ứng hóa học ngọt ngào, đáng yêu của Han So Hee (thủ vai Eun So) và Park Hyung Sik (thủ vai Seon Woo) cũng là một trong những yếu tố giúp phim nhẹ nhàng mà không nhạt. Nội dung phim gói gọn trong 4 tập, vì vậy, dù diễn biến của Soundtrack #1 chậm nhưng không tạo cho người xem cảm giác nội dung bị kéo dài lê thê.

Soundtrack #1 kể câu chuyện từ tình bạn lên tình yêu, kịch bản không mới, nhưng đây cũng là đề tài dễ "đánh trúng tim đen" của nhiều người. Diễn biến nhẹ nhàng, chữa lành là những gì khiến Soundtrack #1 ghi điểm với khán giả.

Semantic Error

Semantic Error (Lỗi Logic) là bộ phim thanh xuân, đề tài boylove thành công ngoài mong đợi của màn ảnh Hàn năm 2022. Không chỉ thành công ở Hàn Quốc, mà Semantic Error cũng là "con cưng" của khán giả Trung và Việt. Hai diễn viên chính Park Seo Ham và Park Jae Chan từ chỗ là hai cái tên kém nổi cũng vụt sáng trở thành nhân tố mới được các thương hiệu săn đón.

Chu Sang Woo (Park Jae Chan) là sinh viên năm 2 nổi tiếng của trường, lạnh lùng, khó tính. Anh được giao làm việc trong một nhóm thuyết trình, nhưng ngày họp mặt lại không một ai xuất hiện. Sang Woo đã gạch tên tất cả thành viên khỏi dự án, trong đó có Jae Young (Park Seo Ham).

Là sinh viên năm cuối khoa Thiết kế, Jae Young cần 2 tín chỉ của môn thuyết trình này để tốt nghiệp. Nhưng hành động của Sang Woo đã khiến anh không thể tốt nghiệp đúng hạn. Vì vậy, Jae Young đã lên kế hoạch để báo thù đàn em. Những tình huống trớ trêu, dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đó và một mối nhân duyên đẹp cũng bất ngờ nảy sinh mà cả hai không hay.

Cô Gái Thế Kỷ 20

20th Century Girl (Cô Gái Thế Kỷ 20) là bộ phim thanh xuân vườn trường gây sốt thời gian gần đây. Phim lấy bối cảnh năm 1999, khiến người xem mê mẩn với các góc quay đẹp, màu phim mang phong cách retro, đậm chất thơ. Kim Yoo Jung đốn tim khán giả với nhan sắc trong trẻo đúng chuẩn mối tình đầu trong vai nữ chính Bo Ra. Byeon Woo Seok gây xao xuyến với ngoại hình cao, điển trai khi vào vai Pung Woon Ho ga lăng, lãng mạn.

Cô Gái Thế Kỷ 20 không có diễn biến phức tạp, câu chuyện trong phim cũng không mới mẻ. Nhưng tương tác đáng yêu của nhóm bạn Bo Ra, Baek Hyun Jin, Woon Ho, Baek Hyun Jin khiến khán giả bị cuốn vào mạch phim. Cao trào duy nhất của phim nằm ở màn chia ly của cặp đôi chính, khiến người xem day dứt, luyến tiếc dù phim đã kết thúc một thời gian dài.

Một điểm cộng nữa giúp Cô Gái Thế Kỷ 20 được lòng công chúng chính là cách giải quyết nút thắt "tam giác tình yêu" gọn gàng của biên kịch, vừa không khiến người xem ức chế vừa làm nổi bật tình bạn đẹp và sự tôn trọng lẫn nhau của Yeon Doo và Bo Ra.