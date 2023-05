6 nhóm nữ K-pop thống trị tháng 5 này: BLACKPINK dẫn đầu, TWICE theo sau với kỷ lục mới

HHT - Tháng 5 tràn ngập sự trở lại của các nhóm nhạc cùng với rất nhiều sự kiện có tiếng tăm giúp gia tăng mức độ nổi tiếng của các nghệ sĩ K-pop. Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc đã chính thức công bố bảng xếp hạng thương hiệu tháng 5/2023 về xếp hạng của các nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất.

1. BLACKPINK

BLACKPINK giữ vững vị trí số 1 mặc dù nhóm không hề có đợt comeback nào gần đây. Dù vậy, Rosé và Lisa đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của công chúng khi xuất hiện ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 và sự kiện BVLGARI Mediterranea, sánh đôi bên nhiều sao lớn quốc tế như Zendaya.

Jennie xinh đẹp như công chúa trên thảm đỏ LHP Cannes và debut trong vai trò diễn viên trong dự án The Idol cùng con gái Johnny Depp - Lily-Rose Depp, củng cố thêm danh tiếng của cô và của BLACKPINK nói chung.

2. IVE

IVE đứng ở vị trí thứ hai nhờ sức nóng của đợt comeback gần đây cùng ca khúc I Am. Nhóm đã tổ chức rất nhiều hoạt động để quảng báo cho lần trở lại này, đồng thời cũng rất tích cực tương tác với người hâm mộ.

3. Le Sserafim

Le Sserafim - nhóm nhạc đến từ HYPE cũng có mặt trong danh sách những nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng nhất tháng 5. Nhóm đã gây được tiếng vang nhờ chiến thắng liên tiếp trên các chương trình âm nhạc với Unforgiven.

4. aespa

aespa cũng có đợt comeback mới đây với ca khúc đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội Spicy. Cả hình ảnh lẫn chất lượng âm nhạc lần này của nhóm đều nhận được khen ngợi không chỉ từ fan mà còn từ cộng đồng yêu thích K-pop nói chung.

Ngoài ra, aespa cũng đang làm việc chăm chỉ cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm mang tên SYNK : HYPER LINE.

5. TWICE

Chưa comeback nhưng TWICE đang có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ở nhiều thành phố lớn như Sydney (Úc), Tokyo (Nhật Bản)... Netizen rất tích cực chia sẻ những khoảnh khắc dù ngắn ngủi vẫn rất ấn tượng trong concert của nhóm.

Hơn nữa, đáng chú ý nhất là TWICE cũng đã khuấy động chuyến lưu diễn READY TO BE tại Nhật Bản. Theo đó, TWICE đã trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động Nhật Bản, củng cố vị thế của một trong những nhóm nữ hàng đầu K-pop.

6. (G)I-DLE

(G)I-DLE luôn giữ vững phong độ qua mỗi lần comeback, và lần comeback này cũng nhận được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhóm ra mắt ca khúc Queencard đậm cá tính, từ hình ảnh đến âm nhạc đều ấn tượng.