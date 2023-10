"7 Escape" ngày càng rối não, Matthew Lee không phải bố nuôi Bang Da Mi thì là ai?

HHT - "7 Escape" còn hẳn mùa 2 nên những plot twist điều hướng phim, tạo tò mò, kịch tính là không thể thiếu. Nhưng cú "quay xe" ở kết tập 12 hé lộ Matthew Lee có thể không phải Lee Hwi So, bố nuôi của Bang Da Mi như những gì đã ấn định trong tâm tưởng khán giả ở các tập trước là "cú quay xe" khó lường. Nếu không phải Hwi So, thân phận thật của Matthew Lee là gì? "Dượng Tê" đi một vòng lại về với vai phản diện chăng?

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Càng tiến về những tập cuối, The Escape of the Seven (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) càng khiến khán giả quay mòng mòng vì những biến số bất ngờ. Shim Joon Seok (Kim Do Hoon) không phải là con trai ruột của chủ tịch tập đoàn Sung Chan. Mọi tình tiết đa đổ dồn về hướng Min Do Hyuk (Lee Joon) mới là con ruột đã bị đánh tráo.

Shim Joon Seok - K của hiện tại bị cho là kẻ đã trực tiếp sát hại Bang Da Mi. Nhưng với những tình tiết phát sinh thêm nhiều nhân vật bất ngờ như hiện tại thì vẫn còn khả năng có người khác can thiệp vào sự qua đời (hoặc mất tích) của Da Mi.

Điểm đau đầu mới nhất hiện tại của fan phim chính là Matthew Lee (Uhm Ki Joon) vốn đang được xây dựng là bố nuôi của Da Mi đã phẫu thuật thẩm mỹ quay lại trả thù cho con gái, thì bất ngờ lại có thân phận khác.

Kang Ki Tak đã phát hiện ra Matthew Lee không phải Lee Hwi So, người mà chủ tịch Bang muốn hậu thuẫn. Anh ôm Matthew Lee nhảy xuống sông tới một nơi vắng người khác ở cuối tập 12 và chất vấn thân phận của Matthew. Đáp lại Ki Tak, Matthew chỉ cười man rợ và phim kết thúc. Trailer của tập 13 chỉ cho thấy Matthew trở lại bình thường và không hé lộ gì về thân phận của anh.

Nụ cười của Matthew khiến khán giả gai người, bàng hoàng vì tưởng rằng anh là người cha nuôi thương con hết mực, chính diện 100%, thì giờ đây, rất có thể "dượng Tê" của Penthouse lại sắp về với vai trò phản diện ở 7 Escape.

Trường hợp Matthew Lee chỉ giả dạng Lee Hwi So để mượn hậu thuẫn của chủ tịch Bang, có thể hắn muốn lợi dụng 7 kẻ liên quan tới bất hạnh của Da Mi để lật đổ tập đoàn Sung Chan. Vậy Lee Hwi So thực sự đang ở đâu?

Matthew Lee có những cảnh thực sự đau đớn đến gục ngã khi chủ tịch Bang qua đời hay uất ức vì bế tắc trong cách trả thù cho Da Mi. Nên có thể anh chính là bố ruột của cô bé, con trai ruột của chủ tịch Bang, người chỉ xuất hiện chớp nhoáng và mất tích không rõ nguyên nhân.

Với khả năng bẻ ngoặt tình tiết (đôi khi là phi lý và hoang đường) của biên kịch Kim Soon Ok, cũng không loại trừ khả năng Shim Joon Seok không phải là K. Hội Mo Ne, Ra Hee... có lẽ đã nhầm tưởng hắn là K. Nhưng ở một số phân cảnh K đeo mặt nạ từ trước tới nay, có những góc mặt không giống với Joon Seok. Vì ở vụ án trên đảo, nét chữ cảnh cáo hội Mo Ne, Ra Hee... mà Matthew gửi tới giống với chữ cảnh cáo ở nhà Song Ji Ah - dưới danh nghĩa K. Vậy Matthew Lee có lẽ nào chính là K?

Một suy luận "vô thưởng vô phạt" nữa chính là đoạn kết tập 12 chỉ là đánh lừa tâm lý người xem cho kịch tính. Matthew Lee vẫn sẽ là khẳng định bản thân là Hwi So và tiếp tục sống với thân phận Hwi So đã phẫu thuật chỉnh hình đó.

7 Escape mùa 1 sẽ kết thúc với 17 tập và có mùa 2, nên những plot twist hứa hẹn sẽ còn nhiều điều bất ngờ. Nhiều cư dân mạng bình luận, để khỏi đau đầu, tốt nhất người xem khỏi cần để ý đến logic hay suy luận, xem tới đâu hay tới đó.