7 năm sau ngày chuyến bay MH370 biến mất bí ẩn: Có bằng chứng mới về địa điểm của máy bay?

Thuyền trưởng nữ đầu tiên của Ai Cập bị đổ lỗi về vụ nghẽn kênh đào Suez, sự thật thế nào? HHT - Nhiều lý do đã được đưa ra cho vụ việc tàu Ever Given gây tắc kênh đào Suez, trong đó có cả lý do thời tiết và lỗi của con người. Có một nhân vật đã bị đổ lỗi về sự việc này, đó là thuyền trưởng nữ đầu tiên của Ai Cập. Sự thật thì cô có phải là “thủ phạm” khiến tàu Ever Given mắc cạn không?

“Ở ẩn” suốt mấy năm, ông trùm mafia Ý vừa bị bắt lại vì… đăng video nấu ăn lên YouTube HHT - Ông trùm mafia Ý này đã trốn suốt mấy năm liền khiến cảnh sát chưa thể bắt được. Tuy nhiên, ông ta lại mắc một sai lầm lớn khi bắt đầu đăng video mình nấu các món ăn Ý lên YouTube. Tuy ông trùm này không lộ mặt nhưng có một chi tiết khiến cảnh sát vẫn nhận ra.

Mở khóa kênh đào Suez: Tàu đầu tiên được đi qua có điểm trùng hợp lạ lùng với Ever Given HHT - Cuối cùng, sau nhiều mong đợi và nỗ lực, người ta đã “gỡ” được tàu Ever Given ra cho kênh đào Suez mở cửa trở lại. Hàng trăm con tàu xếp hàng chờ đợi suốt cả tuần, giờ đã có đường đi. Trong đó, một con tàu bỗng nhiên trở nên nổi tiếng vì trở thành tàu đầu tiên được đi qua kênh đào. Điều bất ngờ là nó lại có điểm trùng hợp với tàu Ever Given.

Gen Z nghĩ sao khi bị cộng đồng mạng gắn với tính cách “sốc nổi", "khó kiềm chế cảm xúc"? HHT - Từ những sự việc khiến dư luận xôn xao như 2 nữ sinh ở TP.HCM tự tử, thí sinh Olympia ăn mừng quá khích hay chỉ đơn giản là dòng status than vãn của hội tuyển dụng rằng giới trẻ "thích thì hẹn phỏng vấn, không thích thì hẹn phỏng vấn" đã khiến mọi người ấn tượng về Gen Z là thiếu suy nghĩ, dễ bị cảm xúc chi phối.

Cách đăng ký giấy tờ qua Zalo giúp bạn giải quyết thủ tục hành chính chỉ trong 15 phút HHT - Ngày càng nhiều các dịch vụ hành chính công có thể thực hiện online tại nhà bằng Zalo, giúp bạn có thể tiết kiệm thời gian và chi phí.

"Streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis lên sóng truyền hình "kể tội" vợ Xoài Non HHT - Xemesis chia sẻ từ khi lấy vợ, tính anh cũng trở nên trẻ con hơn, hay làm những hành động nũng nịu.

Xu hướng mới của giới trẻ: Tìm sự đồng cảm ở các fanpage ngôn tình có lượt theo dõi khủng HHT - Dạo một vòng quanh Facebook, Instagram, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều fanpage được lập ra để giúp cộng đồng mạng chia sẻ tâm tư, tình cảm, giải tỏa tâm trạng.

Bộ đôi Gen Z Việt Nam được chọn hợp tác cùng Finn Askew - chủ nhân hit TikTok toàn cầu HHT - Bảo Châu và Thùy Trinh Trương - hai bạn trẻ sinh năm 2000 đã xuất sắc nhận được cơ hội hợp tác cùng nam ca sĩ Finn Askew - chủ nhân bản hit TikTok toàn cầu "Roses".