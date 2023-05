76 học sinh mầm non phải nhập viện cấp cứu trong đêm nghi do ngộ độc sữa chua

HHT - 76 học sinh trường mầm non ở Nghệ An phải nhập viện cấp cứu trong đêm nghi do ngộ độc thực phẩm, có thể là món sữa chua do cô giáo tự làm.

Ngày 10/5, thông tin từ UBND huyện Đô Lương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 55 học sinh mầm non phải nhập viện cấp cứu. Cụ thể, vào tối 9/5, Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương (Nghệ An) tiếp nhận nhiều bệnh nhi là học sinh tại trường Mầm non xã Thuận Sơn nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu từ phụ huynh học sinh, từ 18-20h ngày 9/5, nhiều trẻ học tại trường Mầm non xã Thuận Sơn đi học về có dấu hiệu nôn mửa, lả người và một số em đi ngoài. Ngay lập tức, các em được đưa vào Trạm y tế xã Thuận Sơn trước khi chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Ông Lê Đức Hải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cho hay, sau khi nhận thông tin nhiều trẻ mầm non ở xã Thuận Sơn nhập viện, bệnh viện đã huy động y, bác sĩ sẵn sàng ứng phó, cấp cứu kịp thời. Đến 22h ngày 9/5, tình trạng của 55 bệnh nhân đã tạm ổn.

Theo ông Hải, một số học sinh được chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa. Về mặt lâm sàng hiện tại, các em đang ổn dần ổn định và được chăm sóc tận tình.

Một phụ huynh của học sinh nhập viện cho hay: "Khoảng 19h ngày 9/5, con tôi ăn xong thì liên tục nôn mửa nên được gia đình đưa đến đến trạm y tế của xã thì thấy có rất nhiều phụ huynh đang có mặt tại đó, nhiều cháu đều bị tình trạng tương tự. Rất may là khi chuyển vào BVĐK huyện Đô Lương, con tôi và nhiều cháu nhỏ khác được các xử lý kịp thời nên hiện tại đã tạm ổn".

Được biết, chiều cùng ngày, trường Mầm non Thuận Sơn cho các cháu uống sữa chua, có thể nghi ngộ độc do liên quan đến sữa chua. "Các cháu nghi bị ngộ độc do uống sữa chua các cô giáo ở trường tự làm, tự ủ. Việc uống sữa chua này đã nhiều lần rồi nhưng giờ mới xảy ra sự việc như thế này", bác sĩ chuyên khoa II Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết.

Hiện các cơ quan chức năng đã thực hiện niêm phong thực phẩm tại trường để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.