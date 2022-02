8 bí mật của trai đẹp Park Solomon “All Of Us Are Dead”: Từng muốn làm idol, mê BIGBANG

HHT - Park Solomon của “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống) là một trong những ngôi sao trẻ được quan tâm nhiều nhất đầu năm 2022 này. Và đây là 9 bí mật được “bật mí” của anh chàng!

Mới đầu năm 2022, màn ảnh Hàn Quốc tiếp tục bị zombie tấn công, sau Train To Busan, Kingdom, hay mới nhất là Happiness, với All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống). Bộ phim tập trung vào một nhóm học sinh tại một trường trung học bị mắc kẹt trong chính ngôi trường của mình, phải chiến đấu và chạy trốn chính bạn học của mình khi họ bị nhiễm virus và trở thành xác sống.

Một trong những nhân vật nổi bật trong nhóm học sinh là Lee Su Hyeok, do Park Solomon thủ vai. Khán giả yêu mến nhân vật này không chỉ bởi vẻ điển trai mà còn bởi lòng can đảm, hết lòng vì bạn bè, vì crush cô nàng lớp trưởng mà anh chàng “quay đầu” từ đầu gấu học đường trở thành chàng trai đáng tin cậy hơn…

Và đây là những điều bạn muốn biết về trai đẹp Park Solomon càng ngày càng nổi tiếng này!

1. Có kinh nghiệm với phim giả tưởng

All Of Us Are Dead không phải là bộ phim đầu tiên của Park Solomon. Năm 2014, anh chàng chính thức chào sân diễn xuất với Bride of The Century, vai phiên bản nhỏ tuổi của nhân vật chính. Sau đó, cùng năm, Park Solomon tiếp tục xuất hiện trong bộ phim truyền hình Legendary Witch với vai thời thiếu niên của nhân vật Ma Do Hyun.

Năm 2017, Park Solomon có được vai chính đầu tiên trong bộ phim giả tưởng mang tên Sweet Revenge. Bộ phim kể về một thiếu niên nhận được một tờ giấy phép thuật, cho phép người ta trả thù bất cứ ai có tên được viết trên đó. Park Solomon cũng xuất hiện một vai phụ trong bộ phim truyền hình kinh dị hành động The Guardians vào năm 2017.

2. Đam mê thể thao

Park Solomon thu hút người xem bởi vẻ ngoài điển trai. Ngôi sao trẻ cũng là một người đam mê thể thao nên không lạ khi có vóc dáng khỏe mạnh, cân đối. Trên Instagram, các fan có thể thấy chàng trai 1,83 mét này thường chia sẻ các chế độ tập luyện từ bơi lội đến cử tạ tại phòng tập gym.

3. Từng đóng chính trong phim truyền hình Trung Quốc

Vào năm 2019, Park Solomon có một vai chính khác trong phim truyền hình giả tưởng Lookism. Bộ phim kể về một nhân vật có thể chuyển đổi giữa hai cơ thể, một đẹp trai và một kém đẹp hơn. Park Solomon đảm nhận phiên bản đẹp trai của nhân vật này. Đáng chú ý, đây là phim truyền hình Trung Quốc được chuyển thể từ truyện tranh webtoon Hàn.

Park Solomon chia sẻ rằng mình đã phải học tiếng Trung cho vai diễn này và phải ăn một con châu chấu cho một trong những cảnh cuối cùng. Anh chàng cũng nhanh chóng “phê bình ẩm thực” rằng nó… không ngon.

4. Trường trung học ở Hàn đẳng cấp “Beverly Hills”

Park Solomon đã hoàn thành việc học của mình tại trường trung học Apgujeong, trong khu phố Gangnam của Seoul. Đây là một khu học được coi là giàu có nhất trong thành phố, đôi khi còn được gọi là “Beverly Hills Hàn Quốc”. Ngôi trường mà Park Solomon theo học cũng có những cựu học sinh là thành viên nhóm nhạc KPop, như NaYeon (TWICE) hay Zuho (SF9).

Park Solomon theo học diễn xuất từ Ahn Hyuk Mo, giám đốc học viện diễn xuất của Sidus HQ, đồng thời cũng là người hướng dẫn diễn xuất cho Siwon (Super Junior) hay ngôi sao Hallyu Song Joong Ki và một số người khác.

5. Vươn ra quốc tế

Nổi tiếng từ All Of Us Are Dead trên Netflix, nhưng bộ phim tiếp theo mà Park Solomon gật đầu tham gia là trên… nền tảng đối thủ của Netflix - Disney+. Cụ thể, Park Solomon sẽ đóng vai chính trong Third Person Revenge cùng nữ diễn viên Shin Ye Eun.

6. Mê BIGBANG và muốn trở thành thần tượng KPop

Dù là một diễn viên tiềm năng và có mong muốn trở thành diễn viên giỏi, nhưng Park Solomon thừa nhận từng muốn trở thành thần tượng KPop.

Park Solomon tiết lộ: “Tôi muốn trở thành một thần tượng vì tôi thích nhảy. Nhưng một người quen đã giới thiệu tôi với giám đốc điều hành của một công ty giải trí và gợi ý về việc học diễn xuất. Khi tôi bắt đầu học diễn xuất, tôi cảm thấy như mình đang chơi vậy, vì nó rất thú vị và hấp dẫn.”

Park Solomon tiết lộ mình là một fan cuồng nhiệt của BIGBANG, thường nghe các bài hát của nhóm ở bất cứ đâu.

7. Mang hai dòng máu

Park Solomon mang hai dòng máu là Uzbekistan và Hàn Quốc. Anh chàng đã từng chia sẻ về những ưu và khuyết khi trở thành một diễn viên từ một gia đình văn hóa.

“Đúng là tôi đến từ Uzbekistan, nhưng tôi cũng là hậu duệ của tộc Goryeo. Tôi là người Hàn Quốc và tôi chưa bao giờ cảm thấy khác biệt khi sống ở Hàn Quốc,” Park Solomon nói.

Park Solomon cũng gửi lời cảm ơn tới công chúng vì sự quan tâm và yêu mến dành cho Uzbekistan, đất nước nơi anh sinh ra.

8. Hình mẫu trong nghiệp diễn

Park Solomon gọi Lee Byung Hun là hình mẫu của mình khi tham gia diễn xuất. Ngôi sao của All Of Us Are Dead cho biết mình thường xem các bộ phim truyền hình và điện ảnh của Lee Byung Hun để học hỏi từ đàn anh.

Anh chàng chia sẻ muốn trở thành một diễn viên luôn nỗ lực hết mình trong công việc được giao, bất kể thể loại phim hay vai diễn nào.