Á hậu Thảo Nhi Lê có động thái ngầm đáp lại tin đồn mất suất dự thi Miss Universe 2023

HHT - Sau khi Miss Universe Vietnam thông báo không còn quyền cử đại diện, khán giả liên tục đặt thắc mắc về tương lai của Á hậu Thảo Nhi Lê tại đấu trường nhan sắc quốc tế này. Trước những thắc mắc của khán giả, nàng hậu đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân của mình.

Mới đây, trên tài khoản TikTok cá nhân, Thảo Nhi Lê đã có những động thái đầu tiên kể từ sau tin đồn mất suất tham dự Miss Universe. Cụ thể, nàng hậu đã đăng khoảnh khắc bản thân tạo dáng ngẫu hứng kèm dòng trạng thái: “Ur moment will come, just wait to catch it” (tạm dịch: Khoảnh khắc của bạn sẽ tới, chỉ cần chờ đợi để nắm bắt nó).

Điều này khiến nhiều người hâm mộ tin rằng nàng hậu vẫn có cơ hội tham dự Miss Universe 2023 sau khi bản quyền cuộc thi được đơn vị khác đảm nhận. Bởi lẽ, theo tiêu chí lựa chọn của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thì Thảo Nhi Lê đang sở hữu nhiều yếu tố để in-top.

Đáng chú ý, trong số các tài khoản được trang fanpage chính thức mới của cuộc thi này tại Việt Nam theo dõi, Thảo Nhi Lê là nàng hậu duy nhất được follow. Vì thế, vẫn có khả năng Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã được lựa chọn là người đẹp dự thi Miss Universe 2023.

Trước đó, đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chính thức đưa ra thông báo liên quan tới vấn đề bản quyền cử đại diện tham dự Miss Universe. Theo đó, phía Uni Media cho biết vẫn tiếp tục là đơn vị tổ chức cuộc thi nhưng đã tạm ngưng hợp tác bản quyền cử đại diện tham dự Miss Universe.

Điều này đồng nghĩa với việc Á hậu Thảo Nhi Lê sẽ có khả năng mất đi cơ hội tham dự cuộc thi. Thông tin này đã khiến cộng đồng fan sắc đẹp xôn xao và tiếc nuối cho nàng hậu bởi người đẹp được đánh giá là một ứng cử viên tiềm năng cho cuộc thi năm nay.