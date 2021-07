Á quân Én Vàng Học đường 2020 gặp sự cố khi đạp xe tập thể dục, lời cảnh báo đến giới trẻ

HHT - Bộ phim về việc vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle rời bỏ Hoàng gia Anh vừa tung trailer đầu tiên. Trong đó, một số thành viên khác của Hoàng gia Anh - do các diễn viên đóng, tất nhiên - đã xuất hiện. Tuy nhiên, cư dân mạng ở Anh đặc biệt không hài lòng với hình ảnh Nữ hoàng và Công nương Kate trong phim.

HHT - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều khoảnh khắc dễ thương, ấm áp tại các điểm thi đã được ghi lại khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng, an tâm.

HHT - Trong trận đấu ở vòng tứ kết, cầu thủ Ý Ciro Immobile đã có một pha ăn vạ “dở khóc dở cười” mà nhiều người cho rằng còn “đáng đặt dấu hỏi” hơn nhiều so với lần Cristiano Ronaldo nằm sân và ôm mặt tại vòng 1/8. Giờ đây, khi chuẩn bị bước vào trận đấu ở vòng bán kết, Immobile đã thừa nhận gì về phản ứng của đồng đội đối với vụ lăn lộn của mình?

HHT - Với chủ đề “GREEN YOUR MIND”, cuộc thi Show It NOW 2021 là một trong những sân chơi sáng tạo không thể bỏ lỡ trong mùa hè này, đặc biệt với những "người chơi hệ xanh". Sự góp mặt của Ban giám khảo gồm 5 gương mặt vàng trong làng sáng tạo Việt Nam cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng trị giá lên đến hơn 600 triệu đồng hứa hẹn mang đến cho người trẻ mùa Hè đầy ắp trải nghiệm thú vị lẫn cảm xúc đáng nhớ.