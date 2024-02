"A Shop For Killers" tung hint có phần 2, "ông chú" Lee Dong Wook trở về xử gọn trùm phản diện?

HHT - 2 tập cuối của "A Shop For Killers" (Cửa Hàng Sát Thủ) đã công chiếu. "Ông chú sát thủ" Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) không "nhận cơm hộp" như diễn tập 1, mà đã trở về. Nhưng cái kết vẫn còn bỏ ngỏ quá nhiều điều, nhất là số phận chưa rõ ràng của phe Babylon, dường như sẽ còn có phần 2 cho "A Shop For Killers".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

A Shop For Killers là bộ phim hành động kinh dị, giật gân được chuyển thể từ tiểu thuyết The Killer's Shopping Mall của Kang Ji Young. Ngay từ những tập đầu tiên, A Shop For Killers đã lôi kéo người xem bằng những tình tiết đầy bất ngờ. Chi tiết Jeong Jin Man (Lee Dong Wook thủ vai) - nam chính tự sát qua đời ngay từ tập 1 khiến nhiều người xem bàng hoàng, "bật ngửa". Jeong Ji An (Kim Hye Jun) - cháu gái của Jin Man buộc phải đối mặt với tình huống bị sát hại sau khi chú qua đời.

Càng về sau, thân phận và sự ra đi của "ông chú sát thủ" dần được làm rõ. Ji An từ hoang mang, lo sợ khi bị đặt vào tình huống không rõ đầu đuôi, gặp gỡ những người cô chưa từng biết cũng dần rắn rỏi, bình tĩnh chiến đấu sống sót và bảo vệ người xung quanh. Diễn xuất chắc tay cùng những pha hành động đẹp mắt bổ trợ cho kịch bản chặt chẽ, gay cấn làm nên thành công của A Shop For Killers.

2 tập cuối của phim lên sóng ngày 7/2 đã khép lại chuỗi 8 tập, nhưng là cái kết mở với đầy những điều mơ hồ. Ji An dùng tư cách người quản lý trung tâm mua sắm Murtherhelp để thuyết phục những "kẻ đi săn" mang mã đỏ ngừng truy sát mình bằng quyền lợi khi giao dịch như miễn thuế, giảm giá... Kết phim là cảnh Jeong Jin Man trở về, đồng hành là người chú lái taxi đã giúp Ji An lo tang lễ và một cảnh sát - người đã ở cạnh Ji An khi cô tới nhận xác Jin Man.

Có nhiều chi tiết chưa được làm rõ ở tập 8. Vì sao người cảnh sát đó lại trở về cùng với Jeong Jin Man? Min Hye (Geum Hannah) có vẻ đã ngất đi sau khi chiến đấu. Pasin (Min Kim) đã nhận thấy điều đó, đưa cô đi và biến mất không rõ tình hình.

2 "trùm phản diện" càng chưa rõ hậu quả. Bale (Jo Han Sun) - kẻ thù không đội trời chung với Jeong Jin Man có kết cục thế nào cũng chưa có câu trả lời. Người đứng đầu Babylon tại sao lại thất hứa và phải trả giá ra sao? Jeong Jin Man trở về trông như bị thương rất nặng. Sau khi giả tự sát, chuyện gì đã xảy ra với anh?

Tất cả những câu hỏi đặt ra đó khiến nhiều khán giả nghi ngờ rằng A Shop For Killers sẽ có phần 2. Phim triển khai theo lối phi tuyến tính, đa số người xem đang định hình rằng phim đan xen giữa hiện tại và quá khứ nhưng rất có thể xuất hiện vài phân đoạn từ tương lai được cài cắm lắt léo mà khán giả không ngờ tới.

Nếu A Shop For Killers có phần 2, mạch phim có lẽ sẽ là quá trình Jeong Jin Man xử lý "trùm phản diện". Người truy cập Murthehelp phải có mã ủy quyền do nhà điều hành cung cấp. Chú cháu Jeong Jin Man là mã xanh, mã đỏ là sát thủ - những lính đánh thuê thuộc tổ chức Babylon, mã vàng là người tới dọn dẹp hiện trường, xuất hiện ở những phút cuối tập 8. Vẫn còn mã tím - gián điệp là chưa xuất hiện. Những người này có thể là "tay trong" trợ giúp Jeong Jin Man giải quyết tận gốc mối đe dọa từ tổ chức và sẽ lộ diện trong phần mới.

Chưa có thông tin chính thức từ nhà sản xuất về phần 2 của A Shop For Killers nhưng người hâm mộ đều hy vọng sớm có tin vui.