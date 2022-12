AAA 2022: Hanbin (TEMPEST) phát biểu bằng tiếng Việt, Hanni (NewJeans) ngại ngùng, đáng yêu

HHT - Màn "bắn tiếng Việt" của Hanbin (TEMPEST) và Hanni (NewJeans) đang gây sốt mạng xã hội. Nếu Hanbin phát biểu trên sân khấu nhận giải bằng tiếng Việt cực mượt, thì Hanni khiến fan "quắn quéo" vì giọng nói tiếng Việt hơi vấp, nhưng vẫn "cưng xỉu".

Lễ trao giải Asia Artist Awards - AAA 2022 đã chính thức diễn ra vào tối 13/12 tại Nhật Bản. Sự xuất hiện của 2 idol người Việt Hanbin (TEMPEST) và Hanni (NewJeans) nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng nước nhà. Tại AAA 2022, TEMPEST chiến thắng ở hạng mục Làn sóng mới (New Wave), cùng với NMIXX và Kep1er.

NewJeans mang về Daesang đầu tiên trong sự nghiệp - Màn trình diễn của năm (Performance of the Year), trở thành nhóm nhạc giành được Daesang nhanh nhất lịch sử K-Pop (chỉ sau 134 ngày kể từ khi ra mắt). Ngoài ra, NewJeans cũng mang về chiếc cúp Tân binh của năm (Rookie of the Year) tại AAA 2022.

Lên nhận giải, TEMPEST lần lượt phát biểu bằng tiếng Hàn, Nhật và Việt. Anh cả của nhóm, cũng là thành viên người Việt duy nhất - Hanbin đã có phát biểu ngắn bằng tiếng Việt khiến fan tự hào. Nam idol đã gửi lời cảm ơn tới người thân: "Nhân đây con muốn gửi lời cảm ơn tới các bố, các mẹ của TEMPEST, cảm ơn mọi người đã nuôi nấng và chăm sóc chúng con nên người, trở thành 7 người đứng tại đây ngày hôm nay". Hanbin cũng không quên gửi lời tri ân tới người hâm mộ trên toàn cầu đã luôn ủng hộ, yêu thương TEMPEST.

Thông qua livestream sau khi kết thúc lễ trao giải, Hanni cũng đã tranh thủ gửi lời cảm ơn người hâm mộ bằng tiếng Việt. Dù nói vấp, nhưng phát âm rõ ràng, giọng nói ngọt ngào, đáng yêu của Hanni vẫn khiến fan "quắn quéo": "Con xin lỗi, tại vì con không biết nói tiếng Việt (rất) giỏi, nhưng con vẫn muốn nói con xin cám ơn mọi người rất nhiều ạ".

Fan suy đoán có lẽ do run hoặc quá hồi hộp, phấn khích nên không chỉ lúc nói tiếng Việt, mà cả khi nói bằng tiếng Anh và Hàn, Hanni cũng "vấp lên vấp xuống". Nhưng cách dùng ngôi xưng "con" và không bao giờ quên kính ngữ "ạ", "vâng" của Hanni khi nói tiếng Việt khiến người hâm mộ Việt ngày càng say mê vì độ lễ phép, ngoan ngoãn của nữ idol.