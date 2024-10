Adele bị mất thính lực do nhiễm trùng nghiêm trọng, liệu có ảnh hưởng đến khả năng trình diễn?

HHT - Mới đây, Adele đã chia sẻ về tình trạng mất thính lực nhẹ. Dù vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, nữ ca sĩ vẫn quyết tâm hoàn thành các buổi diễn còn lại.

Ngày 25/10, trên sân khấu tại Las Vegas, giọng ca Rolling In The Deep chia sẻ rằng cô đang dần hồi phục sau khi tai của mình bị nhiễm trùng khiến cô khó có thể nghe rõ. “Tôi bị nhiễm trùng tai và điều này thật kinh khủng. Tôi chưa từng bị như thế này trước đây. Đây là điều đau đớn nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời. Nó tệ hơn cả việc sinh con”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Bên cạnh đó, Adele cho biết thêm rằng việc cô bị nhiễm trùng tai là do một loại vi khuẩn hiếm trong nước gây ra và rất khó điều trị. Cô cũng chia sẻ rằng ban đầu cô đã được kê sai loại thuốc kháng sinh trong vài ngày trước khi nhận được thuốc phù hợp có hiệu quả. Hiện tại, họa mi nước Anh đã không còn cảm thấy đau đớn nhưng vẫn còn một số triệu chứng sót lại, dù vậy, nữ ca sĩ nói rằng bản thân sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các buổi diễn còn lại.

Adele đang thực hiện chuỗi concert Weekends with Adele tại Las Vegas trước khi nghỉ ngơi một thời gian dài. Trước khi kết thúc vào ngày 23/11, Weekends with Adele đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ. Ngoài những màn biểu diễn đầy với giọng ca nội lực của Adele, khoảnh khắc diva Celine Dion xuất hiện tại Weekends with Adele có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Ngày 26/10, khi đang trình diễn ca khúc When We Were Young, Adele đã nhìn thấy nữ ca sĩ Celine Dion trong đám đông và nhanh chóng tiến về nữ diva. Cô lập tức ôm chầm lấy giọng ca My Heart Will Go On khiến cả hai không kiềm được cảm xúc và bật khóc. Năm 2024 đã đánh dấu sự trở lại của Celine Dion sau nhiều năm phải chiến đấu với bệnh tật và rời xa sân khấu. Ngay sau giây phút cảm động, toàn bộ khán giả đã đứng lên dành những tràng vỗ tay đầy yêu thương cho Celine Dion. Nữ diva đã đứng dậy và cúi chào thể hiện sự xúc động.

Sự xuất hiện của Celine Dion tại Weekends with Adele có lẽ là niềm vinh dự lớn đối với Adele bởi cô luôn coi Celine Dion là thần tượng của đời mình. Thú vị thay, vào năm 2018, Adele đã từng tham gia một buổi biểu diễn của Celine ngay trên sân khấu này. Nhiều người hy vọng rằng hai nữ ca sĩ sẽ có một màn hợp tác bùng nổ trong tương lai.