Adele in Munich: Trình diễn trong mưa và hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ

HHT - Siêu concert "Adele in Munich" đang trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội với nhiều khoảnh khắc thú vị. Ngoài ra, khả năng trình diễn của Adele cũng nhận về nhiều lời khen “có cánh”.

Adele in Munich là một chuỗi gồm 10 buổi biểu diễn đặc biệt vào mùa hè tại thành phố Munich, Đức. Những đêm diễn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi quy mô khổng lồ và giọng ca nội lực của nữ ca sĩ Adele. Không ngoài dự đoán, sự kiện này nhanh chóng nằm trong tình trạng cháy vé. Người hâm mộ đã được thưởng thức những ca khúc bất hủ của “họa mi nước Anh” và có được những khoảnh khắc khó quên.

Tại đêm diễn thứ 5, Adele in Munich đã chứng kiến một cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân vận động. Nhiều khán giả đã phải mặc áo mưa và dùng ô để tham gia buổi biểu diễn. Tuy nhiên, Adele đã mang đến một màn trình diễn đầy nhiệt huyết, cảm xúc, bất chấp thời tiết và tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng người hâm mộ tại đây. Đặc biệt, ca khúc Set Fire To The Rain trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết với ngọn lửa trên sân khấu kết hợp cùng cơn mưa nặng hạt phù hợp với tên bài hát.

Một khoảnh khắc đáng nhớ khác chính là phần trình diễn ca khúc When We Were Young. Vào cuối ca khúc, hoa giấy sẽ được bắn tung trời và tràn ngập sân vận động. Đặc biệt, những hoa giấy này là những tấm hình polaroid của Adele lúc nhỏ và khi còn trẻ kèm dòng chữ mang lời bài hát When We Were Young.

Bên cạnh đó, trong đêm diễn ngày 9/8 và 10/8, Adele đã diện lên người thiết kế của nhà thiết kế Công Trí và trình diễn trước hàng nghìn khán giả. Theo nhà thiết kế Công Trí chia sẻ: “Đây là lần thứ ba nữ nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng trong một thiết kế riêng của thương hiệu”. Đây là điều đáng tự hào vì cho thấy ngành thời trang Việt Nam đang được thị trường quốc tế công nhận.

Bất ngờ hơn, nữ ca sĩ đã tiết lộ rằng mình đã đính hôn với người đại diện thể thao Rich Paul sau ba năm hẹn hò. Nữ ca sĩ 16 lần đoạt giải Grammy đã đọc to một tấm biển của người hâm mộ với dòng chữ: “Em sẽ lấy anh chứ?”. Nữ ca sĩ nhanh chóng giơ tay trái lên để chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay: “Em không thể cưới anh vì em đã sắp kết hôn rồi".

Adele in Munich đã nhanh chóng viral trên các trang mạng xã hội với những khoảnh khắc khó đỡ. Điển hình là khi Adele ngừng trình diễn để coi thế vận hội Olympics trên màn hình lớn hay khi cô nàng sử dụng chiếc máy bắn áo thun xuống khán đài đều khiến khán giả thích thú. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ nhiều điều xoay quanh cuộc sống tại các buổi diễn. Giọng ca Hello đã không ngần ngại dành lời khen cho nữ ca sĩ mới nổi Chappell Roan hay ca khúc hợp tác Die With A Smile của Lady Gaga và Bruno Mars.