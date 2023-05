aespa rời KWANGYA trở về thế giới thực trong ca khúc mới, một nhân vật đặc biệt góp giọng

HHT - MV ca khúc mở đường "Welcome to MY World" vừa được aespa phát hành, khởi động màn tái xuất cùng mini album "My World". Sự góp giọng của naevis trong MV mang đến hình ảnh mới mẻ, khác biệt so với các sản phẩm trước đó của nhóm nữ nhà SM.

aespa vừa tung ra MV cho ca khúc mở đường Welcome to MY World. Bài hát nằm trong mini album My World sẽ chính thức phát hành vào 8/5 tới đây. Welcome to MY World thuộc thể loại alternative pop được đan xen cùng guitar riff mang đến cảm giác mơ mộng, huyền ảo. Giai điệu nhẹ nhàng kết hợp với giọng hát của các thành viên khiến người nghe như lạc vào thế giới mới.

MV của Welcome to MY World tiếp nối câu chuyện về thế giới quan riêng của aespa. Ở MV Girls, các cô gái đã tiêu diệt thành công Rắn Đen (Black Mamba) tại vùng đất ảo KWANGYA, thì ở MV này, aespa đã trở lại thế giới thực.

Đáng chú ý, ca khúc mở đường còn có sự góp giọng của naevis - người đồng hành, thậm chí hy sinh để giúp aespa mở cổng kết nối để đến KWANGYA, chiến đấu với thế lực hắc ám. Trước đó, SM đã đánh tiếng về kế hoạch ra mắt chính thức của nhân vật ảo naevis. Sự xuất hiện của naevis trong MV Welcome to MY World khiến nhiều người suy đoán naevis có lẽ sẽ debut cùng với lần tái xuất này của aespa.

Mặc dù ca khúc mở đường này không được SM đẩy mạnh quảng bá nhưng các MY (fandom của aespa) đã đặt ra nhiều mục tiêu lớn nhằm giúp thần tượng có màn comeback thuận lợi hơn. Theo đó, lượt xem trên YouTube, thứ hạng trên bảng xếp hạng iTunes hay stream nhạc đều được các fan chú trọng.

Hiện tại, từ khóa liên quan đến aespa và ca khúc mới đang leo top thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, chủ nhân bản hit Savage đã ghi nhận hơn 1,52 triệu bản đặt trước cho mini-album My World chỉ với một tuần mở bán. Con số này hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng cho đến khi ca khúc chủ đề phát hành vào ngày 8/5 tới.