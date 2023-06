aespa, Taeyang, BoA hạ cánh tại Việt Nam, sẵn sàng "cháy hết mình" tại lễ hội âm nhạc

HHT - Không khí lễ hội âm nhạc Hàn Quốc tổ chức tại thành phố Hội An đang nóng hơn bao giờ hết sau khi các ngôi sao xứ Kim chi như Taeyang (BIGBANG), KARD, BoA, aespa... đổ bộ xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc - Seen Festival được tổ chức vào ngày 17 - 18/6 tại Hội An đang thu hút sự chú ý của đông đảo fan K-Pop tại Việt Nam bởi dàn line up chất lượng, với nhiều ngôi sao hàng đầu từ các thế hệ như Taeyang (BIGBANG), aespa, Hyoyeon (SNSD), BoA...

Ngày 15/6, chị đại BoA là đại diện thế hệ đầu tiên của K-Pop đã có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng để chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc này. Sau đó là sự xuất hiện của Kim Woo Seok và KARD.

Tối 16/6, Taeyang (BIGBANG) cũng vừa đặt chân đến sân bay quốc tế tại Đà Nẵng trong vòng vây của người hâm mộ. Sự xuất hiện của nam ca sĩ đã khiến không khí như nóng lên khi đám đông liên tục reo vang tên anh.

Mới nhất, chiều 17/6, aespa cũng vừa hạ cánh tại thành phố Đà Nẵng trong sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Các cô gái diện trang phục đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Qua loạt ảnh cam thường, chưa qua chỉnh sửa, visual của aespa vẫn tỏa sáng bất chấp.

Đáng chú ý, để chuẩn bị cho lần đầu tiên aespa đến Việt Nam, các V-MY (tên fandom của aespa) đã chuẩn bị bảng LED cỡ lớn in hình thần tượng tại khu vực nhập cảnh quốc tế. Đây là món quà mà người hâm mộ Việt dành tặng cho nhóm nữ nhà SM, thể hiện sự chào đón nồng nhiệt tới các nữ thần tượng.

Đêm diễn đầu tiên của Seen Festival cũng sẽ bắt đầu vào tối nay. Người hâm mộ đã "sạc đầy pin" để quẩy hết mình cùng thần tượng trong 2 ngày lễ hội âm nhạc này.