Ahn Jae Hyun đi ăn bánh xèo ven đường, hớp hồn fan với phong cách chuẩn "con rể Việt"

HHT - Blase Wan Wan (Loan Loan) là hot girl được nhắc đến nhiều nhất hiện tại trên mạng xã hội Trung giữa bê bối của Lý Dịch Phong. Không chỉ vì tin đồn tình ái với Lý Dịch Phong hay ngoại hình quyến rũ, vòng bạn bè của Blase mới là điều khiến cô được dân mạng chú ý. Lý do nào khiến Blase sở hữu quan hệ rộng như vậy trong giới giải trí?

HHT - Các sáng tác của Taylor Swift không chỉ cuốn hút vì giai điệu và ca từ "đỉnh của chóp" mà còn bởi những "easter eggs" (thông điệp ẩn sau một sản phẩm nghệ thuật) đầy bất ngờ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ ca sĩ đã "úp mở" về chi tiết gây tò mò trong ca khúc "All Too Well".