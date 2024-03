Ahyeon hút ánh nhìn trong visual film, át chủ bài có giúp BABYMONSTER bứt phá?

HHT - Sau thời gian vắng mặt vì lý do sức khỏe, bỏ lỡ màn ra mắt cùng BABYMONSTER, Ahyeon đã chính thức trở lại đội hình thông qua visual film mới nhất. Cư dân mạng xuýt xoa với khí chất center sáng bừng khung hình của cô, cũng đặt kỳ vọng YG sẽ có chiến lược đúng đắn để giúp BABYMONSTER bùng nổ.

Visual film tung ra nhá hàng một trong những tạo hình cá tính của BABYMONSTER ở lần tái xuất này. Khoảnh khắc 6 thành viên quay người nhìn lại là lúc Ahyeon xuất hiện, chốt lại video. Như vậy, sau khi bỏ lỡ màn ra mắt cùng BATTER UP và MV mở đường Stuck In The Middle, Ahyeon đã sẵn sàng trở lại để "quậy banh nóc".

Nhan sắc tới thần thái của BABYMONSTER đều được cư dân mạng khen ngợi là sắc bén. Nhất là Ahyeon, cô được netizen khen hết lời với khí chất cuốn hút, mang hào quang và tố chất center trời sinh.

BATTER UP gặt hái được thành công lớn ở mảng lượt xem trên YouTube nhưng nhận về hàng loạt gạch đá vì tư duy làm nhạc rập khuôn, MV sơ sài, lỗi thời. BABYMONSTER có tài năng nhưng không tạo được nét riêng mà chỉ như bản sao của người tiền nhiệm YG như BLACKPINK, TREASURE... Thiếu đi Ahyeon trong đội hình cũng khiến cư dân mạng chán nản vì cô là nhân tố hút fan và được yêu mến nhất nhóm từ trước khi ra mắt.

Sự trở lại của quân át chủ bài Ahyeon trong album mới được kỳ vọng sẽ mang diện mạo mới cho BABYMONSTER. Công chúng cũng mong mỏi YG đưa ra định hướng đúng đắn cho 7 cô gái để BABYMONSTER không còn là bản sao của bất kỳ ai.

Ahyeon sinh năm 2007, từng là thực tập sinh của JYP trước khi đầu quân vào YG. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên về đội hình của BABYMONSTER được công bố, Ahyeon đã là thành viên gây chú ý lớn nhờ khí chất và ngoại hình giống Jennie. Phim tài liệu của nhóm lên sóng, Ahyeon và bản cover Dangerously tạo hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội. Không chỉ có giọng hát lạ, nội lực, cao và sáng, Ahyeon còn có thể rap và nhảy tốt.

Tuy nhiên, đoạn video Ahyeon rap N-word khi biểu diễn ca khúc Feeling Myself của Nicki Minaj trong một sự kiện của trường Trung học Nghệ thuật Hanlim (Hàn Quốc) bị đào lại. Cô nhận về cơn bão chỉ trích và đồng thời biến mất trong suốt thời gian sau đó. Nhiều cư dân mạng cho rằng, tranh cãi này là một trong những lý do khiến Ahyeon không có mặt trong BATTER UP. Cả YG và Ahyeon đều im lặng về ồn ào trên. Trái lại, netizen cho rằng lùm xùm N-word sẽ còn bị nhắc lại nhiều hơn khi nữ idol chính thức trở lại cùng BABYMONSTER vào ngày 1/4 tới (theo giờ Hàn Quốc).