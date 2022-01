Ai ngầu mặc kệ, Winter (aespa) một mình một dáng, "cute phô mai que" với tóc Pucca

HHT - Chiếc thumbnail của video fancam trong sân khấu quảng bá "Step Back" của Winter đang gây sốt cộng đồng mạng vì độ "lạc quẻ" với các thành viên GOT the beat. Trong hình, các chị lạnh lùng, siêu ngầu bao nhiêu thì một mình Winter chu môi khoe má phính đáng yêu bấy nhiêu.

Nhóm nhỏ đầu tiên của nhóm nữ kết hợp nhà SM Girls On Top - GOT the beat đã có sân khấu quảng bá đầu tiên cho ca khúc Step Back vào ngày 27/1 tại M Countdown. Fancam của nhóm cũng như từng thành viên đã được nhà đài lần lượt đăng tải. Thông thường, ảnh thumbnail của các video này sẽ được lựa chọn sao cho phù hợp với concept và cảm xúc của ca khúc. Tuy nhiên, thumbnail cho fancam của Winter được đăng vào chiều ngày 29/1 khiến fan bất ngờ vì độ "lạc quẻ".

Fancam của Winter cho Step Back với ảnh thumbnail không thể đáng yêu hơn.

Step Back là ca khúc có phong cách mạnh mẽ, trưởng thành. Thumbnail fancam của các thành viên khác trong GOT the beat đều lạnh lùng, sắc sảo. Trong khi đó, Winter "một mình một lối đi riêng", được nhà đài chọn cho một bức ảnh đại diện trong tư thế đang chu môi đáng yêu, hoàn toàn không ăn khớp với concept ca khúc và các thành viên còn lại.

Dường như hiểu rõ Winter là em út trong đội hình GOT the beat, là "em bé" của các chị, đảm nhiệm vai trò "đáng yêu" nên đội ngũ chỉnh sửa đã chọn cho cô nàng một chiếc thumbnail khác biệt. Fan đùa rằng tình huống "lạc quẻ" này của Winter đã có "điềm báo" từ phía stylist. Bởi trong khi các chị đều thả tóc thì riêng Winter được sắm riêng tạo hình tóc búi Pucca.

Không riêng hai búi tóc Pucca mà phong cách make-up của Winter trong sân khấu này cũng được người hâm mộ tán dương vì giúp làm nổi bật nhan sắc của nữ idol. Tạo hình này vừa bổ trợ cho phần trình diễn mạnh mẽ, trưởng thành của Winter với Step Back, vừa giúp cô nàng thay đổi 180 độ, trở nên đáng yêu nơi hậu trường.

Cũng trong sân khấu quảng bá này, một khoảnh khắc nghịch ngợm chu môi khác của Winter cũng bị fan "tóm gọn". Nhưng không chỉ khen đáng yêu mà fan còn đem đi chế meme và lan truyền khắp cõi mạng.