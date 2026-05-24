AIMO 2026: Bệ phóng chạm giấc mơ toàn cầu, 9 cúp Vô địch Quốc gia tìm được chủ nhân

HHTO - Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 đã chính thức khép lại với hơn 700 huy chương được trao trong lễ trao giải diễn ra vào sáng 24/5.

Vòng Chung kết Quốc gia của Đấu trường Toán học Châu Á (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO) năm học 2025 - 2026 có gần 1.300 thí sinh đến từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước tham gia. Đây là những học sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12, được tuyển chọn sau vòng sơ loại. Tối 23/5, kết quả cuộc thi được công bố. Sáng 24/5, lễ trao giải chính thức diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức tôn vinh những nỗ lực không ngừng của các thí sinh và đằng sau đó là tâm huyết của thầy cô và các đơn vị phối hợp với sân chơi chất lượng giàu tính hội nhập quốc tế.

"Tại AIMO, các em học được điều lớn hơn lời giải là sự bình tĩnh hơn, tư duy, mở ra cánh cửa hội nhập. AIMO mang lại là trải nghiệm, tự tin với đam mê tình yêu Toán học, là động lực nghiên cứu sáng tạo vươn xa hơn trong tương lai. Các em không chỉ phát triển kiến thức, tư duy hội nhập mà còn là khát vọng cống hiến".

Nhà báo cũng nhấn mạnh đến quy mô tổ chức chuẩn quốc tế của AIMO chính là cách gieo hạt giống đầu tiên cho tương lai, để mở ra một thế hệ với tri thức, kỹ năng tự hào sánh vai với bạn bè quốc tế.

BTC tri ân nhà tài trợ của cuộc thi.

TS. Đặng Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn khẳng định, các thí sinh tại cuộc thi năm nay được hội đồng chuyên môn đánh giá rất cao về chất lượng làm bài thi, tư duy sắc bén và giải quyết tình huống thực tiễn logic

"AIMO không chỉ là cuộc thi mà còn là động lực phát triển của tài năng trẻ vươn lên bằng tri thức. Tổ chức cuộc thi Toán bằng tiếng Anh nhằm thúc đẩy học sinh phát triển toàn diện, hội nhập quốc tế và tiếp cận tri thức toàn cầu. Qua đó, chúng tôi bày tỏ mong muốn các em hiểu rằng Toán học không chỉ phép tính khô khan mà còn là kiến thức liên ngành STEM, AI, Robotics", phát biểu của ông tại lễ trao giải.

Hơn 700 huy chương đã tìm ra chủ nhân, trong đó có 389 giải Đồng, 260 huy chương Bạc, 130 huy chương Vàng. Một điểm đặc biệt của năm nay chính là ban tổ chức quyết định trao 9 cúp Vô địch Quốc gia cho những gương mặt xuất sắc nhất đến từ mỗi khối. Các thí sinh được trao giấy chứng nhận và huy chương tương ứng. Với chủ nhân của cúp Vô địch Quốc gia, các bạn còn nhận được một phần quà đặc biệt nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong cuộc thi năm nay.

Một trong những thí sinh giành cúp Champions - Cúp Vô địch Quốc gia AIMO 2026 gọi tên: Bạn Vũ Minh Khang - trường Tiểu học ISắc Newton, Phùng Trịnh Sơn Quân - trường Tiểu học An Đồng, Phạm Đức khang - Trường Tiểu học Archimedes Academy, Nguyễn Quang Vinh - Trường Tiểu học & THCS Pascal...

Hà Nội dẫn đầu về số lượng thí sinh lẫn giải thưởng. Xếp sau Hà Nội là Thanh Hóa - địa phương có thế mạnh rõ rệt ở khối THCS, kế tiếp là Tuyên Quang với thành tích tập trung ở khối lớp 6, 7 và 8. Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng là nhóm có phong trào học tập đồng đều và thí sinh đạt giải AIMO năm học 2025 - 2026.