Album "Midnights" của Taylor Swift: Phiên bản nâng cấp của "1989" và hơn thế nữa!

HHT - Sau "bao đêm khó ngủ", cuối cùng khán giả đã được thưởng thức album “Midnights” - album thứ 10 của Taylor Swift. Đây là album đầu tiên của Taylor Swift đạt thứ hạng #1 trên Apple Music tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng có nhiều điều đáng bàn hơn thế nữa!

Sau khi rong ruổi khám phá những giai điệu Indie Folk ngọt ngào, sâu lắng trong “khu rừng” folklore và evermore, Taylor Swift tìm lại mảnh đất âm nhạc Pop - thể loại biến cô từ công chúa nhạc đồng quê trở thành ngôi sao toàn cầu. Midnights men theo những dòng nhạc sở trường của Taylor Swift, đơn cử như Synth-pop hay Electropop.

Taylor mở đầu kỉ nguyên Midnights bằng câu hát: “Meet me at midnight” đồng thời dẫn dắt người nghe đi vào câu chuyện của 13 đêm không ngủ của mình. Cảm hứng chủ đạo của Midnights là niềm hoan lạc trong tình yêu và sự chua chát của nỗi uất hận.

Lavender Haze khá hoàn hảo để trở thành ca khúc mở đầu khi đã đẩy năng lượng cho khán giả bằng những câu hát yêu đời, lạc quan, tích cực: “Talk your talk and go viral/ I just need this love spiral” (tạm dịch: Cứ việc tán nhảm linh tinh đi/ Thứ tôi cần là sự thăng hoa trong tình yêu).

Taylor Swift cũng không quên nói ẩn ý về những mối hận thù trong quá khứ như vụ tranh chấp bản quyền âm nhạc với Scooter Braun: “Someone told his white collar crimes to the FBI” (tạm dịch: Ai đó đã tố cáo tội lừa đảo của hắn với FBI) trong bài hát Vigilante Shit.

Quen thuộc nhưng Midnights vẫn sở hữu những nét riêng độc đáo dù chỉ là vi lượng. Đầu tiên phải kể đến sự góp mặt của Lana Del Rey - “sầu nữ” nước Mỹ trong ca khúc Snow on the beach đã thổi vào Midnights một luồng sinh khí mới với giọng hát mơ màng và dòng nhạc Dream-pop ma mị rất đặc trưng của cô.

Kế tiếp, người hâm mộ vô cùng phấn khích và thích thú trước những thanh âm lạ lẫm, ngẫu hứng mà bắt tai trong phần outro của bài Midnight Rain và Labyrinth, điều đó gợi nhớ tới phần outro tưởng lạc quẻ mà lại rất phù hợp trong closure (album evermore).

Taylor vẫn phô diễn thành công khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của mình. Lối tự sự khéo léo của Taylor kết hợp với tài năng hoà âm phối khí vô cùng sáng tạo của Jack Antonoff - cộng sự đắc lực của cô - đã tạo nên một album ca nhạc “thú vị, cô đọng, trưởng thành” như tờ Guardian nhận định.

Tính đến thời điểm hiện tại, Midnights nhận về nhiều phản hồi tích cực từ đông đảo khán giả lẫn giới chuyên môn. Midnights đã vươn lên và phá vỡ kỷ lục lượng stream ngày đầu khủng nhất trên Spotify của nghệ sĩ Drake trước đó chỉ trong 18 tiếng. Thêm vào đó, Midnights còn dễ dàng chiếm vị trí #1 Apple Music ở 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng nói hơn cả, tờ Guardian, Rolling Stone, Independent đồng loạt chấm số điểm tuyệt đối (100/100) cùng với những lời khen có cánh.

Có thể nói, Midnights là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự quay trở lại của một ngôi sao nhạc Pop. Song song với “cơn bão” lời khen, vẫn còn đâu đó một số ý kiến trái chiều, điển hình như tờ The New York Times bình luận: “Có cảm giác Midnights là sự nhượng bộ của một Taylor an toàn, các bài hát đều mang lại cảm giác dễ chịu nhưng phần lớn không nổi bật”.

Liệu Taylor có đang lặp lại bản thân mình trong một số album trước như 1989, Reputation hay Lover? Câu trả lời nằm ở cảm nhận, góc nhìn âm nhạc của mỗi người. Hãy mở Midnights, thưởng thức và có đánh giá của riêng bạn.