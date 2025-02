Album mới của Selena Gomez: Chuyện tình với hôn phu được đưa vào âm nhạc?

HHT - Sau thời gian dài vắng mặt khỏi đường đua âm nhạc, Selena Gomez sẽ chính thức trở lại với album mới.

Nhân ngày Lễ Tình Nhân, Selena Gomez đã chính thức thông báo về phòng thu tiếp theo mang tên I Said I Love You First. Đây là album kết hợp đầu tiên của nữ ca sĩ với hôn phu - nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Album được dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 21/3 tới. I Said I Love You First đánh dấu sự trở lại của Selena Gomez sau 4 năm vắng bóng khỏi âm nhạc kể từ album phòng thu thứ 3 - Rare.

Theo thông tin trên trang web chính thức của Selena Gomez, I Said I Love You First được mô tả là một sản phẩm âm nhạc tôn vinh chuyện tình yêu của cặp đôi. Album được tạo ra một cách tự nhiên, phản ánh những trải nghiệm chân thực của họ trong hành trình từ lúc gặp gỡ, yêu nhau đến khi hướng về tương lai chung.

Cùng với thông báo album, Selena Gomez và Benny Blanco đã giới thiệu ca khúc đầu tiên trong dự án mang tên Scared Of Loving You. Đây là bài hát kết thúc album, mang âm hưởng Ballad nhẹ nhàng với tiếng guitar mộc mạc, thể hiện những cảm xúc chân thành về tình yêu.

Lời ca khúc cũng hé lộ những suy tư của Selena Gomez về mối quan hệ: “Vì em không sợ yêu anh. Em chỉ sợ mất anh. Em không sợ nếu anh sẽ tìm thấy ai đó mới. Vì làm sao họ có thể yêu anh nhiều như em yêu anh.”

Trước đó, Selena Gomez khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đính hôn với bạn trai Benny Blanco sau một năm hẹn hò.

Bài đăng xác nhận trên Instagram đã thu hút hơn 23 triệu lượt thích, cho thấy sức hút mạnh mẽ của cặp đôi. Benny Blanco là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, từng đứng sau loạt bản hit đình đám như Circus (Britney Spears), Diamonds (Rihanna), Love (Lana Del Rey) hay Love Yourself (Justin Bieber).

Với I Said I Love You First, Selena Gomez không chỉ đánh dấu sự trở lại của mình trong âm nhạc mà còn mang đến cho khán giả một góc nhìn chân thực hơn về chuyện tình yêu giữa cô và Benny Blanco.