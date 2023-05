Album “MY WORLD” giúp aespa vượt mặt BLACKPINK và Le Sserafim với kỷ lục triệu bản

HHT - Sân khấu "See Tình" của đội Chi Pu, Ella, Trương Gia Nghê, Tống Thiến đã chính thức lên sóng. Khán giả Việt ngỡ ngàng khi "trụ cột vocal" là Ella không phải người đảm nhận phần nốt cao mà lại là Chi Pu.

HHT - Ngày 12/5, Disney Hàn đăng MV teaser ca khúc "Part of Your World" do Danielle (NewJeans) thể hiện. Đại diện của Disney Hàn cũng đưa ra lời giải thích về lựa chọn Danielle lồng tiếng cho vai chính Ariel.