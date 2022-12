All I Want For Christmas Is You: 5 điều bạn chưa biết về ca khúc báo hiệu mùa Giáng sinh

HHT - Cứ mỗi mùa Giáng Sinh đến, ca khúc “All I Want For Christmas Is You” của diva Mariah Carey lại “lội ngược dòng” leo lên Top 1 các bảng xếp hạng. Bạn đã biết hết những điều thú vị liên quan đến ca khúc này chưa?

Có rất nhiều ca khúc Giáng Sinh hay nhưng ca khúc “đến hẹn lại lên... No.1” vào mỗi mùa lễ hằng năm chắc chắn phải nhắc đến All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey. Dù phát hành lần đầu vào năm 1994, nhưng cho đến tận bây giờ, khi nghe thấy tiếng rung chuông Giáng Sinh và tiếng huýt sáo “huyền thoại” của ca khúc là bạn biết ngay “khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm đã tới rồi!”.

Bốn năm liên tiếp “leo đỉnh” Billboard

Mỗi mùa lễ, All I Want For Christmas Is You lại leo lên top đầu các bảng xếp hạng, đặc biệt là vào năm 2019 - kỷ niệm 25 năm ra mắt ca khúc - nó đã đạt vị trí thứ nhất Billboard Hot 100. Từ đó trở đi, năm nào ca khúc này cũng “lội ngược dòng” trèo lên top bảng xếp hạng này. Năm 2022 này cũng không ngoại lệ, Billboard đã công bố trên Twitter rằng một lần nữa All I Want For Christmas Is You lại đứng nhất, và đây là năm thứ tư liên tiếp ca khúc này “leo đỉnh”.

Đạt 3 kỷ lục Guinness thế giới

All I Want For Christmas Is You đã mang về rất nhiều kỷ lục cho giọng ca vàng Mariah Carey. Trong đó có danh hiệu là nữ ca sĩ có bài hát đạt lượng nghe “khủng” nhất mùa lễ; bài hát có số lượng nghe nhiều nhất trên nền tảng nhạc trực tuyến Spotify tháng 12/2018 và bài hát Giáng Sinh thống trị bảng xếp hạng đĩa đơn Anh quốc nhiều tuần liền. Những kỷ lục đáng nể này của Mariah Carey đã được vinh danh trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới 2020.

All I Want For Christmas Is You còn là ca khúc đạt chứng nhận kim cương từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ.

Được viết chỉ trong... 15 phút?

Mặc dù từ lâu đã có thông tin cho biết All I Want For Christmas Is You chỉ mất 15 phút để viết xong, nhưng sau đó Mariah Carey đã tiết lộ thời gian chính xác hơn. Nữ danh ca cho biết do phải tính toán thêm phần hát đệm để thu âm, nên thời gian thực tế sẽ nhiều hơn 15 phút một chút.

Ca khúc nổi tiếng - Mariah Carey bất ngờ

Mặc dù là một ca khúc huyền thoại mỗi mùa Giáng Sinh, nhưng vào thời điểm phát hành ca khúc, Mariah Carey đã rất lo lắng về sự thành công của nó. Bởi việc phát hành nhạc Giáng Sinh không phổ biến đối với các nghệ sĩ nhạc Pop thời đó. Khi Billboard hỏi liệu cô có nghĩ All I Want for Christmas Is You sẽ là bản hit lớn nhất của album không, Mariah Carey đã trả lời ngắn gọn: “Không”.

Mariah Carey giải thích: “20 năm trước, nhạc Giáng Sinh và album Giáng Sinh của các nghệ sĩ không được chú ý cho lắm. Hồi đó, không có nhiều nghệ sĩ có album Giáng Sinh và không có ai hát những bài hát Giáng Sinh hoành tráng”.

Bài hát từng bị cấm

Mặc dù được yêu thích bởi rất nhiều thính giả toàn thế giới, nhưng không phải ai cũng có ấn tượng tốt với ca khúc này. Một quán bar ở Mỹ đã đăng thông báo hồi tháng 10/2021 rằng All I Want For Christmas Is You sẽ không được chào đón tại đây nếu phát trước ngày 1/12.