Ấm áp chuyện cư dân ở chung cư, khu phố lập group "tình làng nghĩa xóm" giúp nhau mùa dịch

HHT - Nhiều cư dân ở chung cư hoặc khu phố đã lập các nhóm trên Facebook, Zalo để hỗ trợ lẫn nhau về thực phẩm, thuốc, chia sẻ các thông tin tiêm vắc xin trên địa bàn khi TP.HCM kéo dài giãn cách xã hội và siết chặt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh.

Với tinh thần tương trợ lẫn nhau, các group cư dân là nơi tiếp nhận thông tin của những ai đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ từ cộng đồng. Nhiều người có số lượng lớn lương thực, thuốc, vitamin đã chủ động phân phát cho các nhà trong khu phố để mọi người phòng khi đau ốm.

Một cư dân ở Quận Thủ Đức liên hệ được với mạnh thường quân hỗ trợ rau, củ và chia sẻ thông tin trong nhóm khu phố: “Có dãy trọ nào cần lương thực, nhắn hình ảnh và thông tin cho mình nhà. Hiện tại, mình đang gom rau, cá, thịt, tôm từ các mạnh thường quân nhưng cần số lượng cụ thể mới xin được”.

Có người được cho nhiều rau xanh, không sử dụng hết nên đăng thông tin vào nhóm cư dân để chia bớt cho những ai đang cần: “Em được cho nhiều rau cải nên em để ở lô B, bà con ai cần thì xuống lấy nha”. Khi được hỏi thông tin số tài khoản để gửi ít tiền sau khi lấy cải, cư dân này đã từ chối vì “chuyện chẳng đáng là bao, mùa dịch nên giúp được gì là giúp thôi”.

Không chỉ hỗ trợ, trao đổi đồ ăn với nhau, một cư dân còn cảm động trước việc mọi người trong nhóm chung cư kêu gọi quyên góp để ủng hộ lao công, bảo vệ lúc giãn cách kéo dài: “Đúng là mọi người đang thương nhau mà sống”.

Các nhóm cư dân chung cư, khu phố còn là nơi giải đáp các thắc mắc liên quan đến chuyện test nhanh hoặc tiêm vắc xin trên địa bàn để mọi người cùng nắm thông tin.

Ngay cả những chuyện lặt vặt như in các loại giấy tờ cũng được mọi người trong nhóm cư dân, khu phố hỗ trợ nhiệt tình: “Ai cần in thì gửi file, em in cho, không tiền bạc gì hết”.

Chứng kiến mọi người trong nhóm khu phố hỗ trợ nhau lúc dịch bệnh, bạn Thi Lê (Quận Thủ Đức) không khỏi xúc động: “Bình thường không ai biết ai vì mỗi người đều bận bịu mưu sinh. Đến lúc dịch, ai cũng là người thân của nhau và sẵn sàng hỗ trợ khi cần”.

Bạn Hồng Phong (TP.HCM) cho biết bình thường ít khi giao tiếp với ai nhưng từ khi vào nhóm cư dân ở khu phố đã biết được rất nhiều người. “Biết đâu sau này hết dịch sẽ trở thành bạn bè thân thiết với nhau. Hằng ngày, mọi người trong nhóm đều động viên, nhắc nhở nhau giữ sức khỏe và hỗ trợ rất tận tình".