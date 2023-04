AMEE mặc gì khi dự sự kiện thời trang ở New York cùng sao “2Gether The Series”, Zico?

HHT - AMEE đã có mặt tại Mỹ để tham gia sự kiện thời trang quan trọng của thương hiệu trang sức Tiffany & Co. cùng một số người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Ngày 26/4, AMEE đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của mình tại New York (Mỹ) trong hành trình tham dự sự kiện của thương hiệu Tiffany & Co. Nữ ca sĩ cũng chính là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự buổi khai trương cửa hàng The Landmark của Tiffany & Co. nằm trên đại lộ Fifth Avenue sầm uất.

Đúng chuẩn “nàng thơ” của Tiffany & Co., từ hình ảnh ra sân bay cho đến lúc lên đường sang Mỹ tham dự buổi tiệc chào mừng, AMEE đều kết hợp các phụ kiện đến từ thương hiệu thời trang đình đám trên thế giới với trang phục của mình.

Nếu thường ngày, khán giả đã quen thuộc với một AMEE “em bé” cực ngọt ngào, hay phong cách Y2K dễ thương thì AMEE tại sự kiện của Tiffany & Co. lại mang thần thái trưởng thành, táo bạo hơn hẳn.

Tham dự buổi tiệc chào mừng khách mời đặc biệt do Tiffany & Co. tổ chức, AMEE chọn cho mình thiết kế mang phong cách trẻ trung, thanh lịch được làm từ chất liệu sequin lấp lánh. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần cắt ngực, eo đầy tinh tế, giúp người đẹp khoe được đôi vai trần nữ tính.

Tại sự kiện cắt băng khánh thành, giọng ca Gen Z bất ngờ xuất hiện trong một thiết kế mang phong cách nàng thơ khác với tạo hình trẻ trung, quyến rũ trước đó.

Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục váy trắng với điểm nhấn nằm ở phần thắt nơ và vải ren điệu đà. Trong chuyến công tác lần này, nữ ca sĩ 9X có cơ hội chụp hình cùng Tổng biên tập quyền lực của tạp chí Vogue - bà Anna Wintour.

Ngoài ra, nữ ca sĩ 9X cũng đã gặp gỡ và trò chuyện cùng loạt ngôi sao đình đám như Gal Gadot, Henry Lau, Win Metawin, Zico...

Tiffany & Co. có những đại sứ thương hiệu đình đám như Rosé (BLACKPINK), Jimin (BTS), Dịch Dương Thiên Tỉ, Elle Fanning… Hiện tại, cũng có nhiều dự đoán rằng đại sứ thương hiệu Jimin (BTS) sẽ tham dự buổi ra mắt cửa hàng The Landmark vào ngày 28/4 tới đây.