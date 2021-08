Ấn Độ: Người dân lo ngại tai nạn khi một người đi đường bị mít rơi trúng đầu bất tỉnh

HHT - Nhiều người dân ở một bang của Ấn Độ tỏ ra lo ngại sau khi một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra: Một người đang đi xe trên đường mà bị mít rụng trúng đầu, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Ở bang này trồng rất nhiều mít, nên người dân ở đây nói rằng bây giờ ra đường cứ nơm nớp lo mít rụng vào đầu.

Khi tham gia giao thông thì ai cũng cần cẩn thận, phòng tránh tai nạn. Tuy nhiên, người ta thường chỉ nghĩ đến việc cẩn thận nhìn đường, nhìn xe, chứ ít ai nghĩ đến việc có “vật thể lạ” từ trên cao rơi xuống trúng đầu mình gây tai nạn.

Mà “vật thể lạ” đó đúng là có thể gây tai nạn nguy hiểm vì nó rất nặng: Đó là quả mít.

Đúng vậy, một quả mít là “thủ phạm” gây tai nạn cho một người đàn ông ở bang Kerala (Ấn Độ).

Người này tên là Sudarshan, làm nghề lái xe lam. Hôm ấy, ông đang chạy xe bình thường thì một quả mít từ trên cây ven đường bỗng rụng trúng xe ông, còn đúng luôn chỗ ông ngồi. Quả mít xuyên thủng nóc xe (vì nóc xe mềm), rơi vào đầu ông Sudarshan, khiến ông ngã lăn xuống đường, bất tỉnh.

Cũng còn may là lúc ấy trên xe không có khách, do Sudarshan đã vừa chở khách xong và đang chạy xe không để về nhà. Cũng may nữa là sau đó xe dừng lại ngay chứ không mất lái mà đâm lung tung.

Một chút sau, vài người dân địa phương phát hiện ra tình trạng của Sudarshan nên vội đưa ông vào Bệnh viện ĐH Y Kottayam. Các bác sĩ kiểm tra và nói ông sẽ sớm được xuất viện do không bị thương nghiêm trọng.

Tai nạn của ông Sudarshan khiến nhiều người dân Kerala tỏ ra lo ngại vì thực tế là vùng này trồng rất nhiều mít ở bên đường. Bình thường, người ta cũng thấy loại quả khổng lồ này có thể rụng bất kỳ lúc nào, cho nên giờ đây, khi đã xảy ra tai nạn, ai cũng sợ rằng mít sẽ rơi vào đầu mình.

Thật tình cờ, vụ tai nạn này xảy ra cũng trùng với thời điểm Hội đồng Bang vừa thảo luận về tai nạn do mít. Người ta cũng nhắc đến việc năm ngoái, ở Ấn Độ cũng xảy ra việc một người bị mít rụng vào đầu nên bị thương ở cột sống, rồi vào viện điều trị thì lại phát hiện ra dương tính với SARS-CoV-2.

Dù sao, hiện tại thì Hội đồng Bang vẫn cho rằng mặc dù có nhiều cây mít nhưng việc mít rụng vào đầu người đi đường gây tai nạn cũng là hiếm, nên chưa cần có biện pháp quy mô lớn nào cả. Do đó, việc mà người tham gia giao thông cần làm vẫn là chú ý tránh đi dưới cây mít mà thôi.

Thục Hân