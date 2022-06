Ấn tượng đầu tiên về iPhone 14 Pro Max trước khi ra mắt: Màn hình chữ "i", nhiều màu sắc lạ

HHT - Tháng 9 tới đây, Apple sẽ giới thiệu đến người dùng iPhone 14 series. Trong đó, iPhone 14 Pro Max năm nay được đồn đoán sẽ có thiết kế mặt trước mới cùng nhiều nâng cấp phần cứng quan trọng.

Dựa trên những hình ảnh, video concept rò rỉ đến thời điểm hiện tại, phong cách thiết kế của iPhone 14 Pro Max sẽ có nét tương đồng rất nhiều so với iPhone 13 Pro Max. Thiết bị vẫn sẽ sở hữu khung viền vuông vức, mặt lưng kính nhám nhưng thiết kế màn hình khá "lạ".

Theo một Leaker có tiếng tên ShrimpApplePro, anh là người đã tung ra bản thiết kế CAD của iPhone 14 Pro Max. Cụ thể, màn hình iPhone 14 Pro Max dự kiến sẽ loại bỏ phần notch đã quá quen thuộc với người dùng trong khoảng 5 năm gần đây. Cụ thể, iPhone 14 Pro Max sẽ có màn hình đục lỗ hình chữ 'i' có chiều rộng 7.15 mm và lỗ tròn được cho là chứa cảm biến Face ID sẽ có đường kính 5.59 mm. Đây có thể coi là một tin vui cho các iFans đang hóng chờ màn hình đục lỗ trên iPhone.

Tuy nhiên, để tăng độ nhận diện cho sản phẩm mới, Apple có thể cung cấp cho iPhone 14 Pro Max thêm nhiều phiên bản màu sắc mới lạ. Một vài concept thiết kế về dòng iPhone 14 như: Màu đỏ đô, Royal Gold hay màu Tím... mỗi phiên bản đều có vẻ đẹp rất riêng. Có lẽ nhiều iFans cũng đang mong chờ iPhone 14 Pro Max được khoác lên những "bộ cánh" đẹp như vậy.

(Video: Technizo Concept)

Ngoài ra, dựa trên hình ảnh phôi nhôm CNC được trang fanpage Vật Vờ Studio tiết lộ, cụm camera phía sau iPhone 14 Pro Max sẽ to hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm. Nhìn chung, tổng thể bên ngoài của iPhone 14 Pro Max không quá thay đổi so với iPhone 13 Pro Max.

Sơn Trần