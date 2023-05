Ẩn ý trong tạo hình của Jennie BLACKPINK tại Met Gala 2023, có thực sự "đẹp mà nhạt"?

HHT - Giữa một rừng sao quốc tế lên đồ "lồng lộn" tại Met Gala 2023, Jennie (BLACKPINK) bị nhiều cư dân mạng cho là nhạt nhòa. Nhưng nhìn xa hơn, tạo hình của Jennie không dừng lại ở mức đẹp hay an toàn đó.

Để chuẩn bị cho màn xuất hiện lần đầu tiên tại Met Gala của Jennie, Chanel đã "mở kho" để lấy chiếc váy (mini dress) nằm trong bộ sưu tập Fall/ Winter 1990 "trưng diện" cho nàng Đại sứ. Toát lên khí chất sang trọng, cổ điển lại yêu kiều như một tiểu thư, Jennie khiến người hâm mộ toàn cầu "sốt xình xịch" ngay khi vừa xuất hiện.

Nhưng giữa một đại tiệc thời trang Met Gala nổi tiếng với độ "làm lố" của những bộ cánh trên thảm đỏ, diện mạo của Jennie lại bị nhiều netizen đánh giá đẹp nhưng nhạt nhòa giữa dàn sao quốc tế lên đồ "lồng lộn".

Chỉ nhìn sơ qua diện mạo của Jennie để nói cô nhạt nhòa tại Met Gala 2023 là vội vàng. Không chỉ là đặt chân đến đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh, Jennie xuất hiện mang theo tính biểu tượng của Chanel, nhưng ngầm thể hiện bản sắc cá nhân mạnh mẽ.

Chủ đề của Met Gala năm nay là tôn vinh nhà thiết kế (NTK) thời trang quá cố Karl Lagerfeld - "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Chanel là thương hiệu mà cố NTK đồng hành gần nửa đời người (từ năm 1983 đến khi ông qua đời vào năm 2019). Xuất hiện với tư cách Đại sứ thương hiệu Chanel, Jennie có thể diện bất kỳ một trang phục nào của hãng hay do Karl Lagerfeld cũng đều đúng chủ đề.

Nhưng việc đi đúng chủ đề là chưa đủ, những tính toán trong tạo hình của Jennie còn công phu hơn và có lẽ đã được lên kế hoạch từ gần nửa năm trước.

Trở lại cuối năm 2022, Jennie từng diện chiếc váy do Chanel thiết kế riêng trong sân khấu solo You & Me tại concert ở Pháp. Trùng hợp là chiếc váy này và chiếc mini dress Jennie diện tại Met Gala 2023 khiến người xem liên tưởng đến nhau.

Jennie từng chia sẻ cô và giám đốc sáng tạo của Chanel - Virginie Viard đã cùng lên ý tưởng về thiết kế cho trang phục solo tại concert, "một chiếc váy đại diện cho Chanel và chính con người tôi". Và phải chăng việc Jennie sẽ mặc gì đến Met Gala 2023 đã được nhen nhóm từ thời điểm này?

Jennie khiến balletcore trở thành trào lưu nhờ loạt tạo hình trong sân khấu You & Me. Outfit mà Chanel thiết kế riêng cho Jennie cũng được nhắc đến là một trong những outfit "đỉnh" nhất trong sân khấu solo của cô. Không báo trước, nữ idol ghi dấu ấn cá nhân mạnh mẽ trong thiết kế như được lấy cảm hứng từ mẫu mini dress của Karl Lagerfeld năm xưa. Và khi tái xuất với nguyên mẫu, Jennie không còn chỉ là người được diện trang phục mang tính biểu tượng vượt thời gian của Chanel, mà còn là phục trang đã ăn sâu và mang đậm màu sắc cá nhân của cô.