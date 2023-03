"Ảnh đế" Yoo Ah In có khả năng trở lại màn ảnh sau bê bối sử dụng chất cấm?

HHT - Kết quả cuối cùng trong việc điều tra Yoo Ah In sử dụng chất cấm vẫn chưa được công bố. Mức độ nghiêm trọng của nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nam diễn viên. Dựa theo tiền lệ các sao Hàn từng vướng vào bê bối tương tự, vẫn có khả năng cho sự trở lại của "Ảnh đế" trên màn ảnh Hàn.

Bản tin News 9 của TV Chosun cho biết ngoài kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa và propofol trước đó, mẫu tóc của Yoo Ah In còn xét nghiệm cho kết quả dương tính với cocaine và ketamine. Theo bản tin, phía cảnh sát đang trong quá trình điều tra liệu Yoo Ah In có sử dụng ketamine thường xuyên hay không và có kế hoạch triệu tập anh thẩm vấn vào tuần tới.

Yoo Ah In là ngôi sao hạng A, "ngựa hoang" của màn ảnh Hàn nhờ khả năng diễn xuất thiên phú. "Ảnh Đế" trẻ nhất Hàn Quốc là gương mặt bảo chứng cho rating, doanh thu phòng vé lẫn chất lượng phim, được công chúng yêu mến và tín nhiệm. Vì vậy, thông tin anh dương tính với 4 loại chất cấm khiến nhiều người bàng hoàng và thất vọng.

"Ban đầu, tôi cảm thấy tệ vì nghĩ rằng có lẽ sức khỏe tinh thần không tốt nên anh ấy mới sử dụng propofol (loại chất được liệt vào thuốc hướng thần ở Hàn, việc kê đơn hoặc tiêu thụ ngoài các phương pháp điều trị theo quy định là bất hợp pháp - PV), nhưng cocaine là quá giới hạn rồi", "Làm thế nào mà công ty quản lý không biết và để anh ta trong tình trạng như thế?"... là một vài bình luận của Knet về scandal của Yoo Ah In.

Theo truyền thông Hàn, hiện tại nhiều thương hiệu đã loại tên Yoo Ah In khỏi các quảng cáo. Các dự án phim có kế hoạch lên sóng như The Match, Goodbye Earth và khởi quay trong năm nay có sự tham gia của Yoo Ah In được cho là sẽ gặp nhiều trở ngại.

Phía cảnh sát vẫn chưa công bố kết quả điều tra cuối cùng Yoo Ah In. Nhưng dựa vào những thông tin hiện tại, nhiều người cho rằng "Ảnh đế" sẽ khó có cơ hội trở lại giới giải trí. Yoo Ah In được cho là đã tiêm propofol hơn 6 lần/ tháng, 73 lần trong 1 năm (từ 1/2021 - 12/2021). Mức độ lạm dụng chất cấm của Yoo Ah In đang được ghi nhận là một trong những trường hợp cao nhất tại K-Biz, cũng là bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Dù vậy, việc trở lại showbiz của Yoo Ah In sau bê bối không hẳn là "bít cửa". Năm 2021, "Ông hoàng phòng vé" Ha Jung Woo cũng từng bị điều tra lạm dụng propofol, phải nộp phạt 30 triệu won (hơn 540 triệu đồng) và bị quản chế. Sau 1 năm im hơi lặng tiếng, nam diễn viên trở lại màn ảnh với bộ phim Narco-Saints, lấy lại niềm tin của khán giả bằng diễn xuất.

B.I (cựu thành viên iKON) bị tuyên án 4 năm tù treo, nộp phạt 1,5 triệu won (gần 30 triệu đồng), 80 giờ phục vụ cộng đồng và 40 giờ tham gia khóa giảng dạy điều trị về ma tuý với tội danh sử dụng chất cấm trái phép vào năm 2021. Vài tháng sau khi bị tuyên án, B.I vẫn tiếp tục làm nhạc, mở concert và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, nhưng cũng chịu không ít gạch đá từ netizen.

Nhờ tài năng, sự hối lỗi mà những ngôi sao từng vướng scandal này vẫn có thể trở lại hoạt động và tiếp tục tỏa sáng. Yoo Ah In cũng không ngoại lệ. Khả năng cao "Ảnh đế" sẽ phải ở ẩn một thời gian dài nhất định, để bê bối lắng xuống và nhận được sự tha thứ từ một bộ phận công chúng nhất định. Kế đó là cần một kịch bản phim và vai diễn đủ sức bùng nổ để nam diễn viên có thể "lấy công chuộc tội".

Nếu kết quả điều tra của Yoo Ah In quá nghiêm trọng, nhưng nam diễn viên vẫn muốn trở lại hoạt động, anh có thể chỉ được phép lên sóng ở các đài cáp hoặc nền tảng OTT và bị cấm sóng trên các đài trung ương Hàn Quốc (KBS, SBS, MBC).