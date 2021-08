Ảnh quảng cáo mới của Triệu Lệ Dĩnh trông như “chụp căn cước” nhưng netizen vẫn vào an ủi

HHT - Là đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng mỹ phẩm NARS, mới đây loạt ảnh quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh đã được thương hiệu này tung ra. Netizen cảm thấy khó hiểu vì kiểu chụp ảnh quảng cáo này nhưng vẫn vào an ủi nữ diễn viên vì rắc rối mà cô đang gặp phải.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao của C-Biz đang khốn đốn vì fan. Sau sự việc cộng đồng fan của cô phản đối gay gắt, thậm chí “đình công” vì không đồng ý việc có thể Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với Vương Nhất Bác trong phim mới Dã Man Sinh Trưởng, nữ diễn viên đã gặp không ít phiền phức.

Sự việc nghiêm trọng đến mức, Hậu Viện Hội (fanclub chính thức) và nhiều trạm fan của Triệu Lệ Dĩnh đã bị cấm ngôn. Sau đó, mặc dù phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã đưa văn bản định hướng người hâm mộ để làm dịu tình hình. Nhưng Sina đã quyết định cấm ngôn luôn cả phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh trong 15 ngày vì quản lý sự việc chưa tốt, chậm trễ trong việc định hướng fan.

Nhiều netizen xứ Trung nhận định: Đây quả thực là một bằng chứng cho việc idol chăm chỉ hết mình vì sự nghiệp nhưng cuối cùng lại bị đạp đổ bởi chính fan của mình. Nhiều người thương cảm cho Triệu Lệ Dĩnh, vì cô đang thực sự rất cố gắng để chứng minh bản thân vẫn ổn sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong.

Mới đây, khi hãng mỹ phẩm NARS do Triệu Lệ Dĩnh làm đại sứ thương hiệu tung ảnh quảng cáo của cô, netizen đã lao vào nhận xét ảnh quảng cáo mỹ phẩm sao lại như chụp ảnh thẻ căn cước công dân thế này? Nhưng đồng thời cũng an ủi cô hãy vui vẻ lên và tiếp tục cố gắng, hi vọng người hâm mộ của cô cũng sẽ hiểu ra và hết lòng ủng hộ thần tượng cho dù cô đóng cặp với ai trong tương lai.