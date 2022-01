Ảnh thời trẻ của bố Miss Grand 2021 Thùy Tiên gây sốt vì vẻ ngoài điển trai hệt tài tử

HHT - Mấy ngày gần đây, việc tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trở về nước sau khi đăng quang đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đặc biệt, mới đây, bố của nàng hậu bất ngờ khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" nhờ vẻ ngoài lãng tử, điển trai không khác gì diễn viên.

Mới đây, trên mạng xã hội đang hot bức ảnh chụp Hoa hậu Thùy Tiên lúc nhỏ bên cạnh bố mình. Điều khiến dân tình đặc biệt chú ý chính là nhan sắc thời trẻ của bố nàng hậu. Có thể thấy, bố của Thùy Tiên thời điểm ấy sở hữu vẻ ngoài phong độ, điển trai được cư dân mạng đánh giá không khác gì tài tử điện ảnh. Nhiều người còn khẳng định, nhan sắc "cực phẩm" của Thùy Tiên hiện tại chính là được thừa hưởng từ bố mẹ của mình.

Trước đó, khi trở về Việt Nam sau khi đăng quang tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 (Miss Grand International), Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có buổi giao lưu với bạn đọc báo Tiền Phong. Thùy Tiên chia sẻ do thường xuyên phải tham gia các hoạt động, cô đã sụt 1 - 2 kg so với lúc ban đầu. Nhiều người hâm mộ hi vọng cô sẽ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để giữ gìn sức khỏe.

Thùy Tiên là nàng Hậu đầu tiên được trực tiếp sử dụng tài khoản Facebook và Instagram của Miss Grand International. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử của tổ chức nhan sắc này. Khi được hỏi về điều đặc biệt này, Thùy Tiên bật cười chia sẻ rằng cô cũng không hiểu vì sao mình nhận được đặc quyền này.

Thùy Tiên chỉ biết trước khi trở về Việt Nam 2 - 3 tuần thì nhân viên của MGI đã chủ động thêm tài khoản cá nhân của cô vào tài khoản của Miss Grand International để tiện cho việc livestream, giao lưu với khán giả. Cô đã nghĩ đây là việc làm bình thường với các nàng Hậu qua các năm. Đến khi biết sư thật, cô đã rất bất ngờ.

Thùy Tiên cũng gây chấn động khi là nàng hậu đầu tiên trong lịch sử được mang vương miện phiên bản gốc khi trở về quê nhà. Dù nguyên nhân là do vương miện phiên bản bị hỏng nhưng việc Thùy Tiên không cần phải chờ sửa xong mà được dùng vương miện gốc cũng đủ khiến cư dân mạng tin rằng nàng hậu là "con cưng" của gia đình MGI.

Khi được khán giả hỏi về kế hoạch sử dụng tiền thưởng của cô sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên cho biết: “Khi Tiên đã đội được chiếc vương miện trên đầu, Tiên nghĩ mình có thể làm nhiều thứ hơn với các chiến dịch thiện nguyện không chỉ ở trong nước mà còn ở các nước khác."